Llevan camionetas del municipio en grúa y las rechazan

Jaltocán, Hgo.- Un par de camionetas, propiedad del Ayuntamiento, que al parecer se encontraban descompuestas en un taller mecánico de la Ciudad de Huejutla, fueron llevadas a entregar en grúa a las autoridades municipales, pero no las quisieron recibir por formar parte de una demanda, por lo que tuvieron que ser bajadas en el domicilio del ex alcalde. El pasado viernes por la tarde, arribó al municipio una grúa de la Ciudad de Huejutla, la cual transportaba dos camionetas, una Ford, modelo 2009, tipo ambulancia y una Ford, Eco Sport, modelo 2004, color azul marino, las cuales forman parte del patrimonio del municipio, y se encontraban en un taller mecánico. Las camionetas fueron declaradas vendidas u ocultas, según una demanda interpuesta por la presente administración, que preside Guillermo Amador Lara contra la pasada, contra la anterior, representada por el Médico Hipólito Hernández Aquino, donde se presume desvío de recursos y malversación de fondos. Al no aceptar las autoridades municipales la recepción de los vehículos, éstos fueron llevados al domicilio del ex munícipe, en donde se descargaron frente a su consultorio. Las unidades, según se aprecia a simple vista, se encuentran en muy mal estado, por lo que se desconoce la forma en que procederán para realizar la entrega de las unidades y cómo se deberá proceder en base a la ley.