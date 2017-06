Marcas Indígenas. Desde que asumimos la dirección de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), junto con mi equipo de trabajo, analizábamos las directrices de nuestro trabajo al mando de esta Comisión y después de profundas reflexiones nos hacíamos la pregunta si debíamos ayudar a los Pueblos Indígenas o más bien apoyarlos. Existe una diferencia importante entre ayudar y apoyar, ayudar lo entendemos cómo hacer algo en favor de alguien porque no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo y apoyar es generar facilidades y ser útil para que ese alguien resuelva o logre lo que quiere o tiene que hacer. Estado | Estado 0 Comentarios Nuvia Mayorga Delgado. Con base en esa reflexión nos dimos cuenta que nuestra labor fundamental consistía y consiste en apoyar a los Pueblos Indígenas, ya que solo ayudar era considerar que no tenían capacidad para lograr las cosas, era suponer que estaban disminuidos y que no podrían lograr por sí mismos metas y resultados. Por ello se colocó especial énfasis en el “Programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena”, el cual tiene por objetivo impulsar proyectos económicos para la población indígena, creando condiciones de equidad e igualdad, ya que sabemos que lo que los Pueblos Indígenas requieren es apoyo para que con su esfuerzo y trabajo logren resultados y de esta manera generar espacios de autosuficiencia productiva. En este proceso, la CDI, con esa conciencia de apoyar, desarrolló una estrategia comercial: “Las Marcas Indígenas” y de las cuales se crearon dos conceptos maravillosos: “Manos indígenas, Calidad Mexicana” y “Paraísos Indígenas”. El propósito es otorgar valor agregado a los productos elaborados por grupos de trabajo y sociedades legalmente constituidas integradas por población indígena, mejorando su imagen en cuanto a empaque, etiquetado, diseño y registro de marca, con el fin de ampliar sus posibilidades en el mercado nacional e internacional. “Manos Indígenas, Calidad Mexicana” es una marca registrada por la CDI, que representa un sello distintivo de calidad que acompaña esfuerzo, dedicación e identidad que le imprimen cada uno de los artesanos y productores indígenas de México a sus productos. A la fecha 226 productores, cuentan con la marca. La marca “Paraísos Indígenas” agrupa a los sitios turísticos con alto valor natural, histórico y cultural bajo el resguardo de comunidades indígenas, cuyo esquema de organización basado en su cosmovisión, les ha permitido conservar, transmitir y compartir su herencia y conocimientos ancestrales. Son también un espacio de intercambio cultural que permite a los visitantes conocer y valorar la sabiduría de los pueblos originarios. Al día de hoy 105 productores cuentan con la marca. Entre otros de los apoyos, se han llevado a cabo cinco ediciones de la Expo de los Pueblos Indígenas, la cual tiene como objetivo generar un espacio para la comercialización de productos de alto valor cultural y calidad, bajo las marcas mencionadas. Estas exposiciones representan una alternativa para la promoción y venta de productos a través del contacto directo entre el productor indígena y el consumidor, que permite generar e incrementar los ingresos de las familias indígenas. Con el objetivo de promover la compra, venta y distribución de los productos de las marcas, a nivel nacional e internacional, se creó el “Catalogo en línea de productos indígenas”, en cual sirve para la exhibición, información y contacto de productos o servicios indígenas a través de Internet y el cual les comparto la dirección electrónica: www.catalogoproductosartesanales.com.mx en esta podrán encontrar un extenso catálogo para adquirir productos indígenas excepcionales. En la CDI estamos convencidos que la población indígena, lo que requiere, es ese apoyo, ese empujón como se dice simplemente, que les permita comercializar sus productos, crear los espacios necesarios para que se promuevan y acercarlos a las comunidades urbanas para que sean conocidos. Queremos apoyarlos con resultados, queremos casos de éxito y hemos atesorado varios de ellos en estos últimos años. Los invito a promover estos espacios de comercialización, nuestras manos indígenas mexicanas son manos de calidad y en materia de turismo los espacios vacacionales en resguardo de comunidades indígenas son verdaderos e increíbles paraísos. Apoyando México crece. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA TItular de la SSH fungió como testigo de honor Ingresa Marco Antonio Mendoza a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Dos muertos y un lesionado por balecera en Tasquillo Se realiza en hidalgo la XI Olimpiada Mexicana de Historia 2017 Pide la SSA mantener medidas preventivas para evitar enfermedades