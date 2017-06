Podrían reasignar casas en el Bicentenario Situación que mantiene detenido en parte el proceso de escrituración total del fraccionamiento. Debido a situaciones de tipo legal o por abandono, más de una decena de viviendas ubicadas en el Fraccionamiento Bicentenario podrían ser reasignadas por el Instituto Municipal de la Vivienda, situación que mantiene detenido en parte el proceso de escrituración total del fraccionamiento. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Casas abandonadas e intestadas en el fraccionamiento Bicentenario podrían ser reasignadas. Francisco Javier Sánchez Azuara, titular del INMUVI, señaló que actualmente de los cientos de viviendas que tiene el fraccionamiento, son 14 las que no han podido hasta la fecha iniciar su proceso de escrituración y con ello concluir la legalización de la totalidad de las acciones de vivienda entregadas años atrás. Señaló que de estos casos, se trata de siete en los cuales los beneficiarios iniciales ya fallecieron, y sus familiares no han realizados los juicios sucesorios necesarios para realizar el cambio de titular, pero debido a que tampoco el instituto puede esperar hasta que ellos quieran realizar el trámite, las viviendas podrían ser reasignadas. En los restantes ocho casos, se trata de viviendas que fueron abandonadas por los beneficiaros, por lo que se buscará beneficiar a alguien más con ellas, una vez que se realice una sesión de consejo que lo decida y se realicen los trámites necesarios. Respecto a las casas que presuntamente han sido invadidas en fraccionamientos creados por el municipio, señaló que en el caso del fraccionamiento Miravalles se habla de al menos tres casos, pero ahí el INMUVI no puede intervenir, ya que es una situación entre beneficiario e invasor. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Certificaron en inglés a 120 niños de la Huasteca Comerciantes reparan espectaculares ante llegada de la temporada de lluvias Regidoras huastecas buscarán acercamiento con EPN Sigue abierta convocatoria para paquetes tecnológicos Organización campesina abrirá su preparatoria