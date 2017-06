Secretaría de Finanzas notifica requerimientos a deudores  

Moisés Muñoz Cambeses, Delegado en la Huasteca de la Secretaria de Finanzas, señaló que desde hace algunas semanas comenzaron con la entrega de requerimientos a los contribuyentes que no cumplieron con el pago de su tenencia, por lo que en los diferentes municipios se encuentran desplazándose los notificadores para hacer entrega de los documentos en los domicilios que se tienen registrados. Detalló que en esta ocasión se está requiriendo a quienes tienen adeudos de los años 2015 y 2016, siendo esta una buena oportunidad para quienes tienen adeudos, ya que a la fecha el monto de la multa correspondiente a quienes adeudan el 2017, aun no aparece en el sistema, por lo que sí significa un ahorro importante para quienes se acercan a pagar. Enfatizó que no se tiene una fecha exacta para que la multa aparezca en el sistema y se tenga que cobrar al contribuyente, por lo que lanzó un llamado a quienes tienen adeudos para que se acerquen a las oficinas de finanzas para realizar sus pagos.