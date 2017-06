Apreciaciones Este lunes se llevara a cabo una sesión más de cabildo donde aún no se hace oficial si en esta se incluirá dentro de los puntos del día, la sustitución de la regidora con las comisiones de deporte y cultura, Laura Alicia Pérez Moctezuma, quien falleciera de manera repentina la mañana de este viernes, debido a un aparente paro cardiaco mientras se encontraba en su domicilio. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios De acuerdo a la fórmula que se registró durante el proceso electoral anterior por parte del Partido Acción Nacional, la suplente de la regidora fallecida es una mujer de nombre Blanca Zavala, quien desde hace tiempo hace funciones administrativas en el edificio del comité municipal del PAN. Aunque por circunstancias no del todo gratas, ahora Zabala deberá de asumir la regiduría tal y como lo marca la ley, y deberá de ser el cabildo propiamente quien la llame para sumarse a la labor. La duda ahora será cual es la línea que adoptara, aunque se le debe de dar un voto de confianza para conocer su desempeño, pues prácticamente empieza de cero en una administración que ya tiene la mitad de su periodo. En el mismo tema de la regidora fallecida, la tarde de este sábado durante el festival para recordar la trayectoria de El Negro Marcelino, Margarita Almaguer Velázquez Directora de Comunicación Social dio un sentido discurso recordado el trabajo de la regidora, además de promover para la misma un minuto de aplausos de los asistentes al evento, gesto que fue reconocido por los cientos de asistentes que se daban cita en la plaza principal. Esta semana se espera que se dé la reunión del consejo político del PRD, y quien pretende defenderse como gato boca arriba es el Secretario del Comité Municipal Serafín Castillo, quien después de meses de inexistencia, ahora que pudiera ser removido del cargo, ya busca los reflectores para hablar bien de la corriente de perredistas que prácticamente lo adopto para sus conveniencias, y como dicen algunos se lanzó en una campaña contra el actual presidente del comité, quien en su momento le dio la oportunidad de formar parte del comité cuando prácticamente, como hasta la fecha es prácticamente desconocido hasta entre los mismos perredistas. Donde las cosas aún no se ve que se vallan a detener, es en la serie de señalamientos que se están dando tras el video escandalo donde se vieron enfrascados los integrantes de la comisión de vigilancia del congreso. De nadie es extraño que todo se trató de una situación muy bien montada por la dirigencia estatal del PAN, para sacudirse a como diera lugar a Enrique Flores Flores quien se había convertido en incomodo a la dirigencia, después de que prácticamente eran Xavier Azuara y Enrique dos grandes amigos. Los fragmentos de video que se han dado a conocer son solo extractos, y el original que presuntamente entrego Crispín Ordaz a la Procuraduría de Justicia al presentar su denuncia contra el legislador, sin duda debe de decir mucho más de lo que se ha ventilado, y esto ya lo dejo entrever Enrique Flores al señalar que solo se dio a conocer lo que les interesaba y no todo lo que se dijo. A decir de estudiosos del tema, la forma en que se dieron las cosas y lo que el video explica por su solo, no es una cuestión que podría encuadrar en la denuncia que se presentó, es decir que va a terminar siendo desechado por no reunir todos los requisitos para hablar de una extorsión, por lo que todo quedara en una situación meramente política, lo malo es que todo eso es fuego amigo a un año de la elección del 2018, con lo cual se están echando una loza más sobre un PAN que va que vuela para tercera fuerza política en el estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones