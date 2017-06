Apreciaciones Aun cuando la administración de Axtla de Terrazas se encuentra buscando las alternativas para convivir de cerca y amablemente ante la sociedad, los regidores y el alcalde Julio César Hernández Reséndiz poco pueden convivir frente a la sociedad, y es que aun cuando se buscan los acercamientos en los eventos como el del día del padre en donde a pesar de que en repetidas ocasiones les pedían a los regidores se acercaran a encabezar los eventos, estos hacían caras ante el simple hecho de saber que estarían cerca del edil, esto ante los enfrentamientos verbales y legales que se han tenido hasta el momento entre sí, pero lo peor es que la sociedad sea testigo de este tipo de acciones cuando ambas partes deben de poner todo de su parte para que la población tenga cuentas claras y no sea testigo de este tipo de situaciones que lo único que generan son divisionismos entre la misma población. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En Tancanhuitz por fin se iniciaron con los trabajos de construcción de la clínica del instituto mexicano del seguro social, lo cual se llevó a cabo sin el acto protocolario correspondiente ante la falta de agenda de los mandatarios, sobre todo el gobernador del estado y del director general del instituto, sin embargo el edil Rodolfo Aguilar Acuña debió de haber hecho el arranque de la obra y no esperar a que durante la inauguración opaquen su figura al acudir no solamente los funcionarios estatales antes mencionados, sino también sus acompañantes, dejando el poco espacio hasta para la foto del recuerdo. Lo importante de esto sin embargo es que la obra a pesar de los retrasos se está llevando a cabo y se espera se encuentre concluida antes del 31 de diciembre y lograr que aun los funcionarios federales puedan acudir antes de la conclusión de su periodo. La muerte del ex presidente Efraín Vidales Silva dejó varios deudos dentro del municipio pero sobre todo dejó historia, ya que este aunque como interino fue uno de los alcaldes que brindó apoyo directo a la población pero sobre todo la atención fue de calidad para los mismos, logrando con ello que estos le recuerden con cariño. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones