Apreciación Huasteca Centro

Como parte de los trabajos de recomposición al interior de la estructura del partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, ayer representantes del comité directivo estatal realizaron un recorrido por algunos municipios de la huasteca sur, en donde sostuvieron encuentros con militantes y liderazgos a fin de cerrar filas en torno a los trabajos que se tienen que realizar de cara al 2018.

La postura respecto a los resultados que se obtuvieron en los procesos electorales recientes afirman que son un termómetro importante que permite conocer el avance que tiene MORENA como partido político, aun cuando no reconocen el triunfo de Del Mazo y acusan robo en la elección. A pesar de esto la insistencia de los representantes es la de evitar caer en la confrontación contra los opositores, para no ser tachados de revoltosos y esperan llevar a la mesa la defensa de su votación obtenida, aunque reconocen que existen aspectos que se están descuidando como la parte electoral, ya que se enfocan totalmente a la promoción del voto pero esto no es suficiente.

Quien también anduvo de gira fue el secretario del Partido Acción Nacional a nivel estado , Marcelino Rivera quien escuchó los planteamientos que tienen la propia militancia en torno a los comités municipales que recién se conformaron y en donde persiste la inconformidad respecto a quienes fueron elegidos.

En el caso de Tampacán en donde prácticamente es inexistente se le pidió la oportunidad de poder renovarlo y activar este partido que ha quedado reducido a menos que una delegación por la falta de militantes lo que implica una gran tarea, aunque en el caso de que una figura ya consolidada pueda aportar gente y recurso para activarlo tal como ha sucedido con otros partidos.

En San Martín la situación continúa tensa luego de que se encontraran veladoras con fotografías de los regidores, bien dicen que el miedo no anda en burro, y por si sí o por si no ya se fueron a realizar la respectiva limpia para eliminar las malas vibras, aunque lo que más preocupa es que las veladoras que fueron abandonadas en donde se encontraron fueron destruidas a balazos, lo que consideran los regidores que tiene una implicaciónde mayor cuidado.