Vagancia de animales expone la vida de las personas Al parecer la situación se les ha escapado de las manos a las autoridades locales, debido a la falta de jornadas preventivas que disminuya este problema en las vías públicas, ya que se ha sabido de accidentes graves y pérdidas de ganado al entorpecer la libre vialidad. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Momento en que ganado camina por este tramo carretero Jaltocan Hgo-. Continúan las quejas por parte de choferes de carros públicos y carros particulares debido a que la vagancia de animales, problema que constituye una grave amenaza para la vida de las personas. José Antonio Domínguez docente de nivel básico, advirtió que a menudo es común ver vacas cruzando de un extremo a otro, específicamente en las salidas de la ciudad. Argumento que pese a que las autoridades han pedido a los dueños de ganado, no dejar a sus animales sueltos, se sigue dando la situación pues los cuadrúpedos salen de repente desde la orilla hasta el centro de la carretera, y ponen en peligro decenas de vidas humanas, producto de los accidentes que ocasionan. Los ciudadanos denunciantes indicaron que las autoridades de la región lamentablemente no han aplicado una sanción administrativa severa para los dueños del ganado, ya que éstos no hacen conciencia del peligro que se ocasiona al dejar en plena libertad a sus animales. Resaltó que al parecer la situación se les ha escapado de las manos a las autoridades locales, debido a la falta de jornadas preventivas que disminuya este problema en las vías públicas, ya que se ha sabido de accidentes graves y pérdidas de ganado al entorpecer la libre vialidad.