Realizaron operativo sorpresa y decomisaron productos "pirata" A varios comerciantes les fueron decomisado sus productos al no poder comprobar su procedencia, mientras que otros por vender mercancía "pirata". HIDALGO | Huautla 0 Comentarios El día de ayer se desarrolló el operativo en donde decomisaron productos "pirata". Huautla, Hgo.- En un operativo sorpresa que llevó a cabo presumiblemente personal de la Procuraduría General de la República (PGR) el día de ayer en el tianguis de este municipio, lograron incautar productos de dudosa procedencia a varios comerciante. Se dio a conocer que el operativo dio inicio cerca de las 10:00 horas y personal de la PGR comenzó a realizar una exhaustiva supervisión a varios puestos, por lo que al no comprobar los dueños la procedencia de sus productos, mientras que otros presumiblemente eran "piratas", fueron decomisados. Asimismo, trascendió que entre los productos se encuentran discos, juguetes y ropa, mismos que pudieron haber sido llevados para su resguardo en la delegación de la PGR ubicada en la ciudad de Huejutla. Cabe destacar que fueron los discos "pirata" lo que más decomisaron, ya que domingo a domingo arriban varios comerciantes para vender estos productos catalogados como ilegales. Por otro lado, es necesario destacar que lo anterior tomó por sorpresa a varios comerciantes, quienes algunos intentaron esconder su mercancía, sin embargo, no lograron hacerlo. Finalmente hay que resaltar que el operativo también causó temor entre los habitantes que se encontraban realizando sus compras, ya que este tipo de acciones no se realizan de forma frecuente.