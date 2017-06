Cierran baños a falta de agua: estadio solidaridad Con el objetivo de que no se ensucien y no haya con que lavarlos. Teniendo que tomar diferentes estrategias para mantener en buen estado tanto el estadio Solidaridad, como la UDETA y los demás campos deportivos, y en el caso de los baños del estadio el director del instituto municipal del deporte señaló que cuando no cuentan con el abastecimiento de agua necesario para lavar y den uso las personas de los baños, mejor los cierran y así evitar que la suciedad vaya a ser mayor y no haya agua ni para lavarlos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Claro Espinoza Lara, director del instituto municipal del deporte INMUDE. Claro Espinoza Lara, director del instituto municipal del deporte manifestó “las instalaciones del estadio Solidaridad están en buen estado, así mismo el campo y los baños, después de que varias personas se quejan por la suciedad que según hay, por eso tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y en el caso de la falta de agua que es por lo que la gente a veces se molesta, si nosotros vemos que no hay el vital líquido lo que hacemos es cerrar los baños para así evitar que se ensucien y después se estén quejando de eso”. Añadió “pero la gente debe de hacer también más conciencia, ya que de alguna manera si ellos ven que no hay agua pues que no los usen porque quedarían sucios, y que si hay botes para la basura, pues procuren colocarlo ahí para que no quede todo regado en el piso y haga que se vea mal”. Argumentó “en cuanto a los campos deportivos, a simple vista se puede ver que el pasto está muy bien cortado y que se le está dando el mantenimiento necesario, aunque a las instalaciones les hace falta una pintadita, nosotros lo mantenemos con la limpieza que se requiere y la gente que viene se da cuenta, pero también pedimos el apoyo de todos los que vienen a hacer ejercicio, porque no solo depende de los que hacen la limpieza”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pozo encantado es rehabilitado y piden respeto para zona “No voy” Andrés Pérez Barrera SAJ del PAN se reúne con jóvenes GDH reconoció labor de periodistas Transportistas reportan bajos ingresos en ruta a Tamán