Impedirán que diputados sesionen en Ciudad Valles Tras el videoescándalo que ventiló la presunta corrupción que se entreteje entre la Auditoría Superior del Estado y los legisladores. Ciudadanos de Valles impedirán el acceso a los diputados locales al teatro-auditorio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para evitar que sesionen este próximo jueves 22 de junio tras el videoescándalo que ventiló la presunta corrupción que se entreteje entre la Auditoría Superior del Estado y los legisladores. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA ANTERIOR LEGISLATURA sesionó en el teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural en abril del 2014 sin mayores inconvenientes Jesús Sierra Acuña convocó a la población interesada, a acudir este jueves a temprana hora al exterior de la UASLP y añadió que y hay varias organizaciones ciudadanas que están poniéndose de acuerdo para ello. "El Congreso del Estado es un circo legislativo que no nos va a dejar ningún beneficio que no vengan" afirmó el abogado quien añadió que hay personas que tienen el interés de acudir a gritarles a los diputados toda serie de calificativos negativos y otros más desean lanzarles huevazos o tomatazos. "Pero eso no les hace nada, son completamente inmunes a lo que la gente les dice y la postura hasta ahorita es no permitirles el acceso al teatro porque además hay mucha gente enojada que quiere lanzarles huevos o tomates y la verdad es que la UASLP no tiene la culpa" agregó. Lamentó que los legisladores, pretendan someter a votación en dicha sesión en Valles, el famoso caso PANAVI referente a la adquisición de luminarias que pretende realizar el Ayuntamiento de la Capital Potosina a un costo mucho muy elevado en comparación con otras ciudades. Cabe recordar que el lunes de la semana pasada, fue difundido un video donde el diputado Enrique Flores, explica al alcalde de Ébano Crispín Ordaz, la forma en como sus compañeros Oscar Bautista del PRI, Guadalupe Torres del PRD y Manuel Barrera del PVEM, operan y cobran a los presidentes para blanquearles sus cuentas públicas a cambio del 10% de las observaciones. Ese videoescándalo causó la renuncia de José de Jesús Martínez Loredo como titular de la Auditoría Superior del Estado, de Enrique Flores a la militancia del PAN antes de que lo expulsaran, la dimisión de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y confrontación entre la misma dirigencia estatal de PRD. "La sesión está programada para que empiece a las 10:00 y desde muy temprano nos vamos a colocar ahí para impedirles el acceso a los diputados" finalizó Sierra Acuña.