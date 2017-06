Continúan reportes de mortandad de peces en Río Gallinas Reportes sobre la presencia de mortandad de peces en las márgenes del Rio Gallinas a la altura de la comunidad de El Jabalí, municipio de Aquismón, continuaron durante todo este fin de semana de acuerdo a reportes de Protección Civil Municipal; las muestras del agua y los peces muertos ya fueron enviadas a la CNA. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Durante este fin de semana se continuaron reportando presencia de peces muertos en el Río Gallinas. Antonio Zamora, Director de Protección Civil, señaló que durante este fin de semana a través del sistema 911, vecinos del ejido El Jabalí de Aquismón estuvieron realizando reportes donde indicaban la presencia de una mortandad de peces en el Rio Gallinas, llamados que fueron debidamente atendidos y canalizados. Agregó que tanto los videos y las imágenes que proporcionaron habitantes del lugar, fueron canalizados a la Comisión Nacional del Agua, la cual se encargó de realizar los muestreos correspondientes y ahora esperan que se den los resultados. Señaló que por tratarse del municipio de Aquismon, ellos no pueden intervenir directamente, solo se canalizaron los llamados y se supervisó que en la zona de Rascón no se hubiese presentado una situación similar a El Jabalí, ya que en este sitio que si pertenece a Ciudad Valles, anteriormente se habían reportado olores fétidos provocados por un escurrimiento del ingenio Alianza Popular. Mencionó que en el caso de la mortandad de peces, a simple vista, estos se observan “quemados”, por lo que se cree que su muerte no se debió por falta de oxígeno, si no por alguna sustancia toxica que fue vertida al agua, misma que según versiones de lugareños también se tornó de un color amarillento. Cabe señalar que hasta la noche de este domingo, se hablaba de que habitantes de El Jabalí, podrían tomar la carretera en protesta por la falta de atención de las autoridades sobre el tema, situación que al menos este lunes no se llevó a cabo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Buena derrama económica esperan por pago a cañeros Impedirán que diputados sesionen en Ciudad Valles Niños de primaria en riesgo de enfermarse por falta de agua Cancela COEPRIS anuncios de cigarros Cancelación de Walmart no afecta a albañiles locales