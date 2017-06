Habilitaran área para trajineras en el Río Valles Lo que contribuye además a mantener limpia la margen derecha del Río Valles. Aunque aún no se tiene fecha para su implementación, ya se está habilitando un área en el parque Luis Donaldo Colosio para la entrada en funcionamiento de trajineras, lo que contribuye además a mantener limpia la margen derecha del Río Valles. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios La limpieza en el área del Colosio continua ante la posible entrada en operación de trajineras. Abel Romero Vieira, jefe del departamento de Servicios Municipales, señalo que desde hace tiempo el presidente municipal Jorge Terán Juárez, tiene la intención de implementar paseos por la rivera del Río Valles por medio de una especie de trajineras, por lo que se tiene tiempo habilitando la margen derecha del Rio Valles para que funcione como una especie de embarcadero. Agregó que debido a que el área del parque Luis Donaldo Colosio es la desembocadura del arroyo de los puercos, cada que se registra una lluvia fuerte termina en el área una gran cantidad de basura y tierra que se arrastra por la corriente. Para ello dijo ya se tiene planeado que la tierra que es arrastrada sea reutilizada en los camellones de la ciudad para plantar más vegetación, al tratarse de tierra vega; mientras que se mantiene una tarea permanente del retiro de árboles y palizada que también arrastra la corriente del río. Señaló que no hay fecha para la implementación de las trajineras, siendo a otra área la que le corresponde su implementación, ya que ellos solo les compete que el lugar este en condiciones, situación que dijo no es anda fácil, ya que se tiene que hacer mucho con poco recurso y son muchas las toneladas de basura que terminan en ese lugar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Buena derrama económica esperan por pago a cañeros Impedirán que diputados sesionen en Ciudad Valles Niños de primaria en riesgo de enfermarse por falta de agua Cancela COEPRIS anuncios de cigarros Cancelación de Walmart no afecta a albañiles locales