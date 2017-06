Cancela COEPRIS anuncios de cigarros

Alfredo Said Zavala Shadid, sub director de Operación Sanitaria de la COEPRIS, señaló que la ley establece que la publicidad no debe dirigirse a menores de edad, no debe promover el consumo inmoderado o excesivo de bebidas alcohólicas como es el caso de las barras libres y 2X1, además de contener la clave de autorización del permiso de publicidad por COFEPRIS, e incluir leyendas precautorias que alerten respecto al riesgo para la salud por el consumo inmoderado. Agregó que a la fecha se han realizado 31 monitoreos de la publicidad relacionada con alcohol y tabaco, en diferentes medios de difusión y establecimientos, lo que generó la aplicación de 14 suspensiones de anuncios publicitarios de alcohol por no cumplir con las disposiciones. Zavala Shadid, señaló que durante las visitas de control sanitario se revisa que no se expendan cigarros sueltos además de que no se venda cigarros y alcohol a menores de edad. Por lo que hizo un llamado a la población para que en caso de encontrar publicidad irregular en un establecimiento, o bien la venta de tabaco a granel, así como la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, realice su denuncia.