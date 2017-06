Niños de primaria en riesgo de enfermarse por falta de agua Desde hace un mes se averió la bomba que abastecía de agua al sector la comunidad se cooperó y les donó una carga de pipa con agua hace dos semanas atrás, después la empresa cosechadora de limón los ayudó pero este lunes el plantel no contaba con el líquido. Un total de 318 niños que estudian en la escuela primaria “Ponciano Arriaga” del ejido Laguna del Mante, están en riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales debido a que desde hace un mes se averió la bomba que abastecía de agua al sector alertó el director de la institución Alfonso Medellín Rodríguez. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ALFONSO MEDELLÍN director de la escuela primaria de Laguna del Mante El docente expresó que desde hace un mes se averío dicha bomba afectándolos directamente por tal motivo, la comunidad se cooperó y les donó una carga de pipa con agua hace dos semanas atrás, después la empresa cosechadora de limón los ayudó pero este lunes el plantel no contaba con el líquido porque nadie los había apoyado. Refiere que en la comunidad se corre la versión que “una de las bombas se quemó hace más de un mes, que ya se está trabajando en ello, el encargado del agua nos contesta que se está trabajando en la resolución del problema con la construcción de un tanque elevado y que en cuanto se ponga en marcha ya estaría resuelto”. Medellín Rodríguez expresó que tuvo que solicitar el apoyo de las empresas cercanas a la comunidad y de la misma población para no quedarse sin agua ya que el riesgo es que los infantes contraigan enfermedades gastrointestinales. Por otra parte, el directivo informó que solicitó al Municipio de su apoyo para la rehabilitación de la Plaza Cívica misma que tiene una antigüedad de 51 años y ya presenta afectaciones. Los padres de familia, aseguró el docente, están dispuestos a pagar la mano de obra que asciende a 23 mil 500 pesos, la comunidad aportaría dos camiones de grava, dos de arena, cuatro rollos de malla para piso, varillas y que el Municipio aporte 14 toneladas de cemento. Dicha petición indicó por último, fue hecha hace ya un año y aprovechando que este lunes la institución estuvo a cargo de los Honores a la Bandera en la Plaza Principal en donde estuvo el alcalde Jorge Terán se le volvió a recordar esa necesidad que tienen. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Buena derrama económica esperan por pago a cañeros Impedirán que diputados sesionen en Ciudad Valles Cancela COEPRIS anuncios de cigarros Cancelación de Walmart no afecta a albañiles locales Continúan reportes de mortandad de peces en Río Gallinas