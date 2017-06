Responsabilizan a Conagua por contaminación del Río Gallinas Protección Civil Municipal acusó a la dependencia de la mortandad de peces, bajo caudal y por las pérdidas humanas que pudiera ocasionar la contaminación del río desde Tamasopo, Ciudad Valles, Aquismón y sus respectivas localidades Aquismón, S.L.P.- A raíz de la contaminación denunciada por el Ayuntamiento de este lugar en el afluente del Río Gallinas, en donde miles de peces han muerto por los presuntos desechos tóxicos vertidos por el ingenio Alianza Popular ubicado en Tambaca municipio de Tamasopo, el Director de Protección Civil Municipal Delfino García Vázquez, indicó que hacen responsable a la Conagua por dicha contaminación y por las pérdidas humanas que pudiera ocasionar la misma, en donde más de 2 mil habitantes de diferentes localidades corren riesgo de morir al igual que la fauna existente a lo largo del río. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios “Yo responsabilizo a la Conagua, ya que hay el riesgo de que puedan haber pérdidas humanas”; Director de Protección Civil Municipal Delfino García Vázquez En este sentido, García Vázquez achacó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que la contaminación sobre esta ribera son a causa del proceso que el ingenio realiza al inicio y al final de la zafra, en donde son ácidos utilizados para la limpieza y posteriormente vertidos al río. “Actualmente se sigue presentando la mortandad de peces, a pesar de que ya pasó una semana de que este hecho se dio a conocer, y esto es preocupante porque El Jabalí es una localidad e inclusive se les está atendiendo con brigadas médicas porque la contaminación sigue creciendo y los olores son muy fuertes.”, explicó el funcionario. En cuanto a los peces muertos que están flotando sobre el afluente, señaló que Protección Civil Municipal no ha realizado acciones al respecto pues ello le corresponde a otra dependencia en donde afirmó también que la dependencia tiene la responsabilidad de ir disminuyendo la contaminación “como le haga no lo sabemos, pero así como permitieron que lo hicieran ellos son los responsables de lo que ocurre en el Río Gallinas, porque el bajo nivel es a consecuencia de la extracción que realizan los cañeros, todos tenemos necesidad pero no debemos de abusar perjudicando la cuenca del río y esto es parte de la Conagua porque ellos otorgan los permisos”, exhibió. “Nuestra Presidenta Municipal Yolanda Josefina Cepeda Echavarría está preocupada y estamos al pendiente, en donde desde hace algunos días se les está llevando agua a las localidades afectadas para el uso doméstico porque no pueden utilizar la del río, también estamos en proceso de enviar una brigada de salud para que no haya afectaciones en la ciudadanía, tales como ya los hubo en el medio ambiente y la fauna de la región”, añadió también. Agregó que desde el pasado miércoles, la Conagua debió haber realizado un muestreo del agua contaminada, pero los resultados no han sido revelados, por lo cual, se realizará una solicitud por escrito “se les hará una solicitud escrita, para que de la misma manera, se nos den a conocer los resultados de los análisis del agua del Río Gallinas, sabemos que nunca nos lo otorgarán pues tardan mucho tiempo para dar una resolución, en donde en el caso de la vez pasada, nunca nos dieron un resultado.” “Yo responsabilizo a la Conagua y lo que venga ya será parte del gobierno federal, porque a ellos pertenece, ya que hay el riesgo de que puedan haber pérdidas humanas y nuestra responsabilidad es prever todo eso con atención médica.”, mencionó García Vázquez. Asimismo exhortó a la población local y visitantes a no ingerir agua de este afluente “desde Tambaca hasta lo que es la Cascada de Tamul se les está pidiendo que no consuman agua, nos toca Ciudad Valles, Tamasopo y Aquismón, que en lo que corresponde a este último, el Río Gallinas cruza por las localidades de El Vergel, Puerto Guaymas, El Jabalí y Moctezuma, con un total de más de 2 mil habitantes en donde la Conagua ha puesto en riesgo la vida de estos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Jurisdicción e Indepi imparten taller sobre la interculturalidad en la salud Incrementó en el número de animales callejeros Actividades culturales y deportivas, incluyentes para niños discapacitados: Se llevará a cabo sexta reunión de COMUPASE Eventos de salud, se suspenden hasta nuevo aviso