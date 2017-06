Denuncian falta de agua en los hogares de varios sectores de la cabecera Habitantes afirmaron desconocer si SADA está “tandeando”, pero en el caso del barrio La Libertad, Jacarandas y Loma Bonita, carecen del vital líquido Axtla de Terrazas, S.L.P.- Habitantes de varios sectores de esta localidad, han denunciado la falta del vital líquido en los hogares, esto que el Sistema de Agua y Drenaje de Axtla (SADA) a cargo del Arnoldo Herbert Segura, está brindando un servicio deficiente, o en su caso, si están tandeando el agua, no han avisado a la población en general, la cual está padeciendo los estragos originados por estar privados del agua. Axtla | Axtla 0 Comentarios La población en estos días tiene que acudir al río para acarrear agua a “cubetazos” para llenar depósitos. Abundaron que las principales colonias afectadas son cuatro, Barrio La Libertad, Jacarandas, Loma Bonita en donde el vital líquido llega por pocos minutos en donde no se alcanzan a llenar los depósitos contenedores, pero destacaron que en la colonia la Realidad, la situación es peor, esto que hay días en donde el agua no llega, teniendo que utilizar vehículos para ir al río y llenar a “cubetazos” sus depósitos. Al respeto Javier Hernández Cruz quien radica en La Realidad, manifestó que esta situación ya ha sido reportada al organismo operador, en donde no han hecho nada al respecto, dejando desprovista a la ciudadanía del líquido que requieren principalmente para el uso doméstico. “Desgraciadamente el servicio en el suministro de agua está muy mal, varias familias somos las afectadas, no podemos hacer las labores de limpieza del hogar o hasta no podemos hacer nuestro aseo personal, en donde pedimos al titular de esa dependencia, actué a la mayor brevedad, esto que solo han venido a advertir que el agua ahora será potable y se hará un cobro por el servicio, que no tenemos por cierto”, dijo Hernández Cruz. Enfatizó que este problema suele durar a veces a la semana, que es alrededor de dos o tres días y cuando llega el agua, el tiempo no es suficiente para llenar sus depósitos, añadiendo que la temporada de calor y estiaje no ha comenzado y ya hay una grave problemática, en el suministro de agua, principalmente en la colonia La Realidad, en donde la gente ya se empieza a desesperar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pequeños productores del municipio afectados por la temporada de estiaje Pc emite alerta ante feroces ataques de abejas africanizadas Padres preocupados por el consumo de alcohol en sus hijos Comité del PRI llama a la unidad para recuperar la alcaldía en 2018 Altas temperaturas ponen en riesgo a la ciudadanía alerta PC