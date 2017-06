Avalan autoridades construcción de drenaje para Santiago Centro Alcalde se comprometió a monitorear la calidad del agua para garantizar que no haya derrames Con el propósito de que se respeten los acuerdos tomados en dias pasados, por parte de las autoridades municipales, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y las comunidades interesadas en el cuidado del arroyo Santiago en la comunidad con el mismo nombre, el Alcalde Baldemar Orta López, sostuvo una reunión de información con las autoridades comunales y personal del CEA para despejar cualquier duda, llegando a muy buenos términos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En el salón de Cabildo el Alcalde Baldemar Orta López, sostuvo una reunión de información con las autoridades comunales y personal del CEA. En dicha reunión estuvieron presentes personal del CEA, y fue Crisóforo Flores Martinez el enviado de la citada dependencia quien explicó a los presentes, que se trataba del alcantarillado de la localidad de Santiago Centro, “tiene de alguna manera dos cuencas o dos zonas naturales así donde escurren, los alcantarillados se diseñan siguiendo estas cuencas, la zona pequeña que es un aproximado de un 20 por ciento tiene un escurrimiento natural a la zona donde está el arroyo, de donde se surten muchas comunidades, que son las interesadas por su arroyo, nosotros habíamos considerado no poner una planta de tratamiento y generar una descarga aunque fuera de agua tratada en ese arroyo, sino un cárcamo que recibiera el agua y desde ahí podamos bombear hacia a otra parte donde está la planta de tratamiento, eso era lo que habíamos proyectado, sin embargo la gente estaba preocupada, y discutimos la forma de cómo proteger estos sistemas, y ellos seguían con la preocupación natural, entonces viendo eso y dimensionando el problema que pudiera causar, aun y cuando dejar sin alcantarillado esta zona pequeña que son 40 familias, necesitamos concientizar que tienen que hacer un manejo adecuado de sus aguas, si bien el drenaje es una fuente de contaminación, no ponerlo son 40 fuentes de contaminación, entonces es algo que tenemos que atacar”. Por su parte el Alcalde, Baldemar Orta, puntualizó que se estará haciendo estudios del agua, “cuando esa obra se termine y se empiece a utilizar, antes vamos a tomar muestras del agua, vamos a estudiarla, para que se vea la calidad de agua que se tiene y a partir de ahí, cada periodo de dos o tres meses seguiremos monitoreando que el agua no esté contaminada, si resultara así, se busca otra medida o decisión, hoy si observamos o detectamos contaminación hay instancias para meter las denuncias conforme a la Ley, por eso les digo ya no es como antes, aquí nada más reafirmar lo que ya se dijo, y que se agregará que vamos a tomar esas muestras del agua antes de, para saber en qué estado está y de ahí seguir estudiándola”. Del lado de las comunidades que se dicen afectadas, representadas por Mariano Hernández Antonio, delegado municipal de Payantla, manifestó, “los acuerdos finales, son en que se va a respetar la minuta elaborada el día 30 de marzo, en esa ocasión se dijo que se iban a girar instrucciones para hacer los tapones correspondientes y evitar las tomas clandestinas por parte de beneficiarios de ese sector, sin embargo hoy se aclara que como no es obra concluida, los taponeos no se realizarán de manera definitiva una vez que se haya hecho entrega de la obra y de ahí notarial el documento para certeza jurídica” Finalmente agregó, “estaríamos monitoreando esta situación, esperamos que ambas partes como la beneficiada que es Santiago Centro y nosotros como posibles afectados, quedemos en esa dinámica de que ellos por su servicio y nosotros por el mantenimiento de nuestro arroyo, pero tambien ser enfáticos, que esto ya no es por cuestión de agua lo que nos mantendrá unidos, si no en todas las situaciones que nos incumbe como comunidades, de tal suerte de que vamos fortaleciéndonos para mejorar las condiciones de nuestras comunidades”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Joselyn representará al XV distrito en parlamento En zona comercial realizarán jornada de fumigación Destruyen producto lácteo por riesgo la salud de la población Rechazan todas las cuentas públicas del 2016: Diputados Increpan padres a maestros previo a salida a la ruta de la Independencia