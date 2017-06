SCT y Consejo de Transporte acuerdan realizar operativos para trabajar dentro de la Ley Los operativos dijo el delegado de la SCT no serán solamente para los permisionarios o no concesionarios, sino también para quienes no cumplieron en tiempo y forma con la revista Huehuetlán, S.L.P.- En el marco de lo que fue la primera Sesión del Consejo de Transporte para el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Jorge García Medina en este municipio, se estableció el inicio de operativos en general para los transportistas y no concesionarios de este municipio. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Jorge García Medina, Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia operativos para Huehuetlán. Según el reporte policiaco la asamblea se realizó la mañana del día de ayer en donde se contó con la presencia del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien escuchó las quejas y peticiones de los más de 30 transportistas que se hicieron presentes en la reunión, en la cual resaltaron como siempre las quejas contra los transportistas no concesionados que presuntamente invaden rutas. En este sentido el delegado aclaró que dichos operativos se realizarán en tiempo y forma, según la consideración sorpresa de la dependencia a su cargo pero además dijo que estos no serán solamente para los permisionarios o no concesionarios, sino también para quienes no cumplieron en tiempo y forma con la revista a fin de que estos se legalicen debidamente. Ante esto, será durante las próximas fechas en que los transportistas deberán de acatar las indicaciones de Ley o de lo contrario estarán siendo sancionados. La sesión además del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontró encabezado por la Secretaria del Ayuntamiento Cristina Jonguitud en representación de la presidenta Carolina Ramírez Villegas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Construirán 2 aulas en San José de las Flores tras gestión de alcaldesa Sancionarán a transportistas laven vehículos en el río vado Más mejoras a EI de la institución de CONAFE Mantienen permanentes las preinscripciones en CECYT 30 Viviendas destinadas para la Pimienta