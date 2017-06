Congreso del Estado ya no es confiable: Huastecos Unidos Consideran que existen condiciones para aplicar desafuero a todos los diputados y funcionarios estatales tal como ocurrió en Querétaro para que puedan ser juzgados Tras darse a conocer la decisión del Congreso del Estado de rechazar todas las cuentas públicas del 2016 y volver a revisarlas, la organización Huastecos Unidos contra la corrupción y la impunidad, realizó un pronunciamiento exigiendo el desafuero de los diputados implicados en dichos actos de corrupción así como la implementación de un juicio político por ser servidores públicos, además de revelar que han recibido amenazas por las denuncias realizadas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El grupo Huastecos Unidos plantearon una postura en contra de los diputados locales Lo anterior fue dado a conocer a través de una rueda de prensa convocada por los integrantes de la organización Rubén Hervert, Guillermo Gandy, Marcelino Escobar, Miguel Angel Echavarría López, J. Carmen del Rosal y Aid Ávila quienes manifestaron estar en contra de las medidas tomadas por el Congreso del Estado tras el escándalo de corrupción. Señalaron que de la misma manera que la federación está revisando las cuentas públicas de algunos municipios se deberían revisar las de todos los municipios para evitar que exista nuevamente proteccionismo hacia los ayuntamientos, además que se haga una revisión presencial de las obras para verificar que efectivamente se estén realizando. Refirieron que habrán de entregar un documento ante el Gobierno del Estado, el propio Congreso e incluso ante el Congreso de la Unión y el gobierno federal con las firmas de la ciudadanía a fin de exigir que se aplique la justicia en contra de quien resulte responsable. Consideran además que existen condiciones para que al igual que en el estado de Querétaro se aplique el desafuero a todos los funcionarios tanto diputados como del gobierno del estado y de esta manera puedan ser sujetos de sanciones como cualquier ciudadano. En cuanto al papel que juegan los cabildos en los municipios, señaló que estos deberían ser el primer filtro para detectar las irregularidades antes de llegar a la Auditoría, por tanto también deberá someterse a revisión a los regidores por complicidad en cada uno de los ayuntamientos. Descartaron llegar a realizar alguna manifestación ante el Congreso o participar en el bloqueo que están convocando en Ciudad Valles, sin embargo anunciaron que habrán de realizar una rueda de oradores en la plaza principal en los próximos días para continuar con la protesta, aunque lamentaron que en los anteriores movimientos que se han realizado no exista la participación de la ciudadanía, así mismo revelaron que han sido objeto de amenazas por dichos movimientos aunque no señalaron a los presuntos responsables. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA URSEHS reconoce nivel indígena en olimpiada Fumigarán hoy puestos ambulantes y el mercado Pagan ciento cincuenta pesos por media hora de agua en San Miguel Tamazunchale recibió proyectos productivos culturales “Seguro contra accidentes no es obligatorio pero necesario”: RRS