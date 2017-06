Apreciaciones A todos los alcaldes los caracteriza el sentido por apoyar algún rubro en especial, y aun cuando no se descuidan el resto de estos, al alcalde Rodolfo Aguilar Acuña le ha distinguido su interés por apoyar la educación, y no solamente ha realizado obras educativas sino que también ha brindado apoyos directos a la educación como es el caso, ya que no solamente ha apoyado con becas a los educandos sino que también ha brindado apoyos como Tablet para cada uno de los más de 90 elegidos y además ha acudido a las clausuras a las que ha sido invitado apadrinando a la generación sin contar con que a los alumnos de la escuela secundaria Lorenzo Asterio Echavarria les brindó el apoyo para que pudieran acudir a la capital del estado y concursar por los primeros lugares del Himno Nacional, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios lo cual es digno de reconocer ya que tomó las precauciones para que no se presente incidente alguno que pueda recaer sobre la administración como fue el caso de los estudiantes del Colegio de Bachilleres que aun cuando es un accidente que a todos puede pasar, es preferible sea mediante el cuidado de una empresa reconocida como en este caso en que los estudiantes fueron enviados en un camión de transporte. Y es que aun cuando en este sentido toda la culpa recae en el tráiler que en esa ocasión generó el percance, desde entonces no se había permitido este tipo de viajes por parte de las instituciones educativas en Tancanhuitz. En Coxcatlán el día de ayer empezaron con éxito las fiestas patronales de San Juan Bautista, en donde sin embargo como siempre, no falta alguna inconformidad la cual en este caso recae contra el párroco de la iglesia del mismo nombre el cual por contar con compromisos en otras iglesias que celebran este mismo día, no ha organizado actividades acordes al gusto de la feligresía católica, sobre todo cuando ni misas de acción de gracias al santo patrono se programaron fuera del día mayor, por ello son los mismos creyentes y la administración quienes se organizarán para lo que serán las tradicionales mañanitas y otras actividades que se puedan llevar a cabo durante este sábado 24 durante la noche, a fin de que no solamente sean actividades artísticas y culturales las que se lleven a cabo sino también actividades religiosas como es la costumbre. Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas para la administración ya que estos se encuentran pidiendo con fervor que llueva durante el día de hoy y los arroyos puedan encontrarse en condiciones, no solamente de abastecer de agua a la población, sino también de que se pueda llevar a cabo el encuentro de cuatrimotos y jeep que por ser deporte extremo amerita de que los arroyos se encuentren crecidos o al menos un poco más de agua que les permita correr riesgos en los mismos. El día de hoy aprovechando que se encontraran presentes cientos de maestros, la presidente de Huehuetlán Carolina Ramírez Villegas llevará a cabo la inauguración de la cancha rehabilitada de la delegación de Huichihuayán, obra que por cierto generó diferentes conflictos con los vecinos del lugar quienes solicitaron que no se modificara en si el plano que se tiene en la plaza, sobre todo cuando dentro del proyecto de remodelación del ayuntamiento se contemplaba tirar el salón de juntas que ahí se encuentraduque por fortuna pudieron salvar mediante sus constantes quejas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones