Literalmente, ciudadanos de Valles y la región corrieron el día de ayer a los diputados locales, no permitiéndoles que sesionaran de manera solemne en la UASLP, tras el desprestigio en el que se han visto inmersos no solo los legisladores sino la clase política y gobernante. Aunque se encendieron los ánimos entre algunos manifestantes, al final la situación no se salió de control, los señalamientos fueron generalizados sin caer en la confrontación personal a pesar que, en el Congreso existen diputados que se encienden de ánimos de manera rápida. Quien no quiso recibir críticas y por tal motivo no se presentó a esa sesión, fue el diputado ahora ex panista Enrique Flores mismo que pretextó cuestiones de salud para no acudir. Solo el alcalde de Valles Jorge Terán Juárez fue el único presidente municipal que asistió a la sesión así como algunos regidores de la localidad. En representación del gobernador estuvo Jorge Alejandro Vera Noyola como enlace interinstitucional, quien además es hizo del diputado Oscar Vera Fábregat. Tras la amplia difusión a través de las redes sociales de lo acontecido este jueves en Valles en dicha sesión, algunos criticaron del actuar de la población y cuestionaban qué se ganaba con haberles gritado a los diputados, sin embargo, lejos de pretender un beneficio, el mensaje dado es que parte de la sociedad rechaza a los legisladores porque precisamente son ellos quienes, deberían de vigilar que el Estado y los Municipios, realice un buen papel, que se haga un buen uso de los recursos públicos, que los funcionarios desempeñen un buen papel y atiendan a la ciudadanía. Pero de quien fue el error de no prever lo que pasaría; todo indica que a la organizadora, la Diputada Xitlaic Sánchez quien a pesar de que desde hace varios días se encontraba en la ciudad, sosteniendo reuniones con las organizaciones para "planchar" el evento, a todas luces se vio que no pudo arreglar nada, y terminó haciendo en la tribuna, una rabieta cual quinceañera que le cancelaron la fiesta. Y es que si no hubiese pecado de soberbia y hubiese aceptado los consejos de sus compañeros diputados, y solicitado las medidas necesarias para evitar que "su evento", porque ella lo planeó, solicitó y aprobó, le hubiera salido como ella quería, y no terminara en un desastre donde no pudo ni abrir los zacahuiles que los mismos legisladores dijo prometió. Ya que la noche del miércoles ante sus compañeros que ya hacían conclave en un hotel de la ciudad Xitlalic dio a relucir sus dotes de negociadora diciéndoles que ya estaba todo arreglado y que el evento transcurriría con normalidad; la sonrisa se le borró cuando Erasmo Linares y Luis Barcenas, subieron al escenario y le aventaron monedas a los legisladores. Otros al ver la tempestad pusieron tierra de por medio, como el caso de Oscar Bautista quien rápidamente se escabulló o Manuel Barrera Presidente del Congreso, quien se hizo chiquito en su asiento y con agilidad felina corrió a esconderse detrás del escenario, dejando solo a Mendizábal quien una vez más le toco bailar con la más fea. Fuera del hecho sin precedentes que fue la toma de la tribuna por parte del grupo de manifestantes huastecos, la lectura del evento deja mucho que desear de ambas partes, porque si bien los legisladores y la sesión merecían respeto, las actitudes que los mismos diputados han dejado a la luz pública en sus intentos de dañarse entre ellos mismos y lo que la gente ya de por sí sabe que se maneja dentro del órgano legislativo, los deja en una posición que lo que les hicieron este jueves, pudo haber pasado mucho tiempo atrás. Porque realmente lo que hicieron los huastecos la mañana de ayer fue correr a los legisladores, mostrando su descontento a sus acciones y su rechazo total a sus conductas. Tras la fallida sesión, los legisladores hicieron conclave en un hotel de la ciudad, ahí todas las fracciones se reunieron y a su salida no quisieron hablar del tema que se tocó, aunque si no pudieron negar que giraba en torno de la fallida sesión.