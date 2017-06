Habitantes de El Jabalí ya presentan problemas de salud por contaminación La contaminación del Rio Gallinas ha dañado completamente la flora y la fauna que se tenía en la comunidad A diez días de que se reportara la contaminación del Rio Gallinas y que generara una gran mortandad de peces, habitantes de la comunidad de El Jabalí, ya presentan daños en la salud, a raíz de un presunto acido que fue vertido a las aguas y que señalan como responsable al ingenio Alianza Popular. Alfredo Cruz Rangel, habitante de El Jabalí, manifestó que la contaminación del Rio Gallinas ha dañado completamente la flora y la fauna que se tenía en la comunidad, situación que está sumiendo a sus habitantes en una situación grave por la falta de agua para su uso diario, además de la falta de atención por parte de las autoridades estatales y federales. Señaló que a la fecha llevan ya 8 días que se encuentra prohibido el acceso al rio de las personas ante el temor de que pudieran contraer una enfermedad por el agua contaminada que no solo afecta a El Jabalí, si no a otras comunidades rio abajo, “casi estamos seguros al cien por ciento que es el ingenio que ha contaminado, es una acido muy fuerte porque ya es volátil, la población está dañándose de salud, les están saliendo granos y ámpulas en el cuerpo y al estarlo respirando “, dijo. Por lo anterior lanzaron un llamado al Congreso del Estado para que los diputados realicen una mesa de trabajo en su comunidad para que se tomen las medidas necesarias para preservar la salud de las 200 familias que se encuentran afectadas, además del castigo a los responsables del ecocidio. En cuanto a la Comisión Nacional del Agua, dijo ésta ya tomó las muestras del rio pero lamentablemente sus trámites son demasiado lentos y no se les ve avance alguno. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Habitantes de El Jabalí protestaron ante diputados pidiendo intervención en su caso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Acusan de Anomalías a PGJE Y se llevaron el circo legislativo a otro lado Ejidatarios de Chalchitepetl y Chimalado se amparan contra construcción de gaseoducto Reparación de El Cascabel, una Payasada: Tomás Olivares Estallan profesores jubilados contra diputada Rebeca Terán