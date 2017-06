Reparación de El Cascabel, una Payasada: Tomás Olivares

Cuestionado sobre los trabajos que parecen ya concluidos en la rehabilitación del puente, Olivares, también integrante del grupo de sectores que se reunió para realizar de manera independiente la evaluación del puente y solicitar la intervención del gobierno del estado, dijo que están en busca de una reunión con el Director de la Junta Estatal de Caminos para conocer los trabajo y lo que se hizo al puente, dado que todo esto se está llevando en una total opacidad y sin tomar en cuenta a las personas de Valles, a pesar de que aquí se tiene gente capacitada en este tipo de temas.

“Yo creo que fue un parche, una payasada, te soy honesto no podría decirte si está fallando en este momento pero para mí fue un parche que no es lo que nos dijeron que iba a ser, no es ninguno de los dos dictámenes que nos había dicho el director de la Junta Estatal de Caminos que tenía por parte de SCT, lo que vino a hacer es algo que nada más es un remedio que no creo que vaya a durar”, señaló Olivares.