Ejidatarios de Chalchitepetl y Chimalado se amparan contra construcción de gaseoducto Señalan nunca se les pidió permiso para el paso, además de que contaminaría el lugar. La mañana de ayer, ejidatarios de las comunidades de Chalchitepetl en Matlapa y Chimalaco en Axtla de Terrazas, en rueda de prensa dieron a conocer el amparo otorgado por el juzgado de distrito en contra de la construcción de un gaseoducto que pasa por sus tierras y que ellos señalan nunca se les pidió permiso para el paso, además de que contaminaría el lugar. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Los ejidatarios dieron a conocer la suspensión provisional dada por el juez quinto de distrito. Guillermo Luevano, representante de los ejidatarios y de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, señaló que desde hace meses tras tener conocimiento de la construcción de un gaseoducto que atravesaba la huasteca y que sabían se construía por una empresa asociada a CITROFRUT, bajo el nombre de Enercitro y vinculada además con IBERDROLA, iniciaron un frente común con los comisariados y se constituyeron los Comités en Defensa del Territorio, solicitando además la colaboración de especialistas del programa agua y sociedad de El Colegio de San Luis, iniciando así la resistencia en contra de la construcción del gaseoducto. Agregó que durante sus investigaciones, encontraron deficiencias graves en los permisos que instancias de los tres niveles otorgaron a esta empresa para los trabajos de construcción, donde no solo se violaron los derechos de las comunidades indígenas, al realizar trabajos en sus tierras sin consultárselos, si no que también esta obra no se apega a la legislación en materia de energía. Indicó que por ello en el mes de mayo presentaron una demanda de amparo en contra de la construcción de gaseoducto, señalando que carece de legalidad necesaria para operar, siendo el juez del quinto distrito quien les concedió ya la suspensión provisional y ahora habrá de continuar el juicio para que sea otorgada la suspensión definitiva. Por parte de los comités ejidales, señalaron que no están dispuestos a permitir que esta obra pase por sus tierras además de que lo ya realizado ha cauzado daños, indicando además de que no cederán a las presiones que han realizado donde intentan a base de dinero amedrentarlos para que cedan sus tierras, ya que dijeron de hacerlo causarían un daño irreversible para las comunidades ubicadas en la franja de 20 kilómetros por donde pasara el gaseoducto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Acusan de Anomalías a PGJE Y se llevaron el circo legislativo a otro lado Habitantes de El Jabalí ya presentan problemas de salud por contaminación Reparación de El Cascabel, una Payasada: Tomás Olivares Estallan profesores jubilados contra diputada Rebeca Terán