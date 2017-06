Acusan de Anomalías a PGJE

Recordó que hace un año, acudió a un domicilio en ciudad Valles acompañada de Dora Elsa Martínez, misma que había ganado un litigio contra Martínez del Campo e iban a ejecutar el embargo de un bien de éste cuando, ella fue agredida por el ex funcionario municipal con un arma de fuego, la cual accionó en su rostro pero ésta no funcionó. “Hubo una total omisión de la PGJE, por el Subprocurador, una serie de negligencias, conseguimos la consignación y el Ministerio Público omitió el delito de homicidio calificado en grado de tentativa sin darme explicaciones, con una absoluta ineptitud, corrupción, una manera impresionante de abrirle las puertas para que saliera libre y así fue”. Acusó que el titular de la PGJE sabía lo que estaba pasando en su caso y no hizo nada, teme por su vida dado que su agresor está libre por tal motivo exige al Estado se le garantice su integridad. Anunció que dicho caso lo llevará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la vez exige cambios dentro de la PGJE, se castigue a los servidores públicos que incurrieron en ilegalidad en la integración de la carpeta que derivó en que Martínez del Campo quedara libre a pesar de lo contundente de los delitos.