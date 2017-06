Y se llevaron el circo legislativo a otro lado Diputados fueron impedidos para celebrar la sesión legislativa en el teatro-auditorio Manuel José Othón, de la Universidad Autónoma de San Luis, campus Valles. ¡Fuera el circo!, ¡Corruptos!, ¡Ya nos avergonzaron demasiado! fueron algunos de los gritos con los cuales un grupo de ciudadanos de Valles y la región, lograron este jueves que el Congreso del Estado no llevara a cabo la sesión que tenía prevista realizar en este municipio, ello, producto del hartazgo que la misma población ha tenido por el desempeño de los diputados siendo el más reciente el del videoescándalo, que evidenció una red de corrupción entre los diputados y la Auditoría Superior del Estado para limpiar las cuentas de los alcaldes. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios INICIÓ PERO NO TERMINÓ su mensaje la diputada de este distrito Xitlálic Sánchez Servín Primera llamada La Sesión Solemne número 38 así como la ordinaria, estaba pactada iniciar a las 10:00 horas en el teatro-auditorio Manuel José Othón, horas antes, al exterior del Campus Valles de la UASLP, policías estatales y del mismo Congreso resguardaban el acceso al sitio. Y es que, eran varias las personas y organizaciones que, desde inicios de esta semana, habían anunciado que iban a realizar diversas manifestaciones contra el Legislativo desde ciudadanos, alumnos de la universidad, activistas sociales. Casi las 10:00 horas, arribó al sitio un contingente de profesores jubilados que pedían la intervención del Congreso para destrabar el atraso en el pago de diversos rubros a quienes se les dejó pasar. Al interior del teatro, todo aparentaba que sería una sesión más, se veían confiados los diputados, unos daban entrevistas a reporteros, otros permanecían sentados en sus curules esperando iniciara el denominado circo legislativo. En los asientos, algunos de los ciudadanos asistentes portaban pancartas pero quietos, nada de qué preocuparse. El gran ausente era Enrique Flores quien alegó tener problemas de salud para no presentarse a la sesión, el mismo que la semana pasada, reveló la forma corrupta en cómo se blanquean las cuentas públicas de los municipios. Voces señalan que, un día antes, integrantes del Congreso tenían la certeza que no pasaría nada, una de ellas era Xitlálic Sánchez representante de este distrito, aseguraba que los ánimos habían sido calmados, que no había necesidad de preocuparse. Segunda llamada Inicia la sesión solemne, elementos del 36º Batallón de Infantería encabezan los Honores a la Bandera, todos los presentes entonan a una voz el Himno Nacional Mexicano, pero cuando fue anunciada al micrófono Xitlálic Sánchez para que emitiera su mensaje, personajes como Erasmo Linares, Jesús Sierra, Luis Bárcenas y después más de 50, gritaron que no querían el circo legislativo en la ciudad, que se regresaran a la capital del estado. La legisladora desconcertada, hizo una pausa, intentó retomar la lectura pero de nueva cuenta fue interrumpida por los gritos de un ¡aquí no van a sesionar en Valles, aquí tenemos pantalones! Yo les dije que no sesionaran en la Universidad porque es autónoma y no puede ingresar la fuerza pública pero no me hicieron caso, dijo el diputado de Conciencia Popular Óscar Vera Fábregat mientras observaba la escena. El perredista Sergio Desfassiux al ver el ambiente, se paró de su curul y se retiró a la parte trasera del escenario para no volvérsele a ver; en ese momento los manifestantes se fueron contra el priista Oscar Bautista acusado por su mismo compañero Enrique Flores, de enriquecerse con dinero de programas sociales, quien pronto también, huyó del sitio. Manuel Barrera presidente de la Mesa Directiva y quien dirigía la sesión, también se paró y retiró del recinto dejando a sus demás compañeros a la deriva rodeados de los manifestantes. Tercera llamada, tercera llamada, inicia la función A las 10:16, un grupo de manifestantes provenientes de la capital, ingresó al teatro con intenciones de protestar como siempre lo hacen en el recinto oficial del Congreso, pero para sorpresa de ellos se toparon con que, huastecos ya tenían tomado el sitio, por tal motivo solo se sumaron al rechazo contra los diputados. Maestros jubilados de diversos niveles educativos que estaban ahí presentes, también se sumaron a la protesta y aprovecharon el momento para exigir a los diputados, actúen y pidan información al Estado del porqué se les adeudan varios pagos. También ejidatarios de Aquismón, pidieron la intervención de los legisladores para frenar la contaminación del río Gallinas que los ha afectado por más de 10 días sin que la SEGAM o CONAGUA actúen. El diputado panista Héctor Mendizábal como vicepresidente de la Mesa Directiva, tuvo que salir al quite y primero declaró en receso la sesión y aunque trató de dialogar con los manifestantes pidiendo se les permitiera terminar, finalmente determinó que no había las condiciones de seguridad para que el acto continuara, por ello, alrededor de las 10:30 se dio por finalizado el acto. Y para finalizar el show, se apagan las luces Al haberse suspendido la sesión ordinaria, profesores de los Centros de Bachillerato Comunitario mostraron su desacuerdo y se dijeron afectados ya que en ella, iba a ser sometido a votación un punto de acuerdo para que se decrete la creación de un subsistema que les de validez jurídica. Yo me quedé porque no salí en el video expresó orgullosa la diputada Rebeca Terán mientras que Gerardo Serrano ambos del PRI, afirmó que la lista difundida en varios medios donde revela que legisladores tienen recomendados en la Auditoría Superior del Estado, es totalmente falsa y que él no tenía ninguno dentro mientras que Guillermina Morquecho de Nueva Alianza aceptó tener dentro solo a uno. Solo porque personal de la UASLP apagó las luces del teatro a las 11:00 horas, los manifestantes, alumbrados con sus teléfonos celulares, comenzaron a desalojar el sitio al igual que algunos diputados que continuaban dentro. Al exterior del auditorio, y ya mermados en número, los ciudadanos inconformes se aglutinaron a manera de celebración por haber corrido a los diputados y tras felicitarse se retiraron de ahí. Será hasta el próximo jueves en el recinto oficial del Congreso del Estado en la capital potosina, cuando se retome cada uno de los puntos que iban a tratarse en Valles pero queda la duda si los legisladores, suspenderán o no las sesiones en los municipios tras lo vivido el día de ayer en esta ciudad o si las realizarán en sitios donde sí se puedan meter a policías a resguardarlos.