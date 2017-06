Descartan haya más casos de dengue

Entrevistado durante una visita realizada a este municipio, Basilio Velazco dijo que no existen reportes por brote de cólera, pero que las revisiones por parte del personal de COPRISEH continúan para evitar los riesgos en la salud. Dijo, que para evitar los riesgos de cólera o hepatitis es necesario que la población lleve a cabo la limpieza de manos antes de comer o preparar alimentos, desinfectar verduras y la cloración del agua. Aunque no descartó el que existan nuevos casos de hepatitis, el titular de la Jurisdicción dijo, que la vigilancia por parte de personal de COPRISEH es permanente y que es necesaria la participación de toda la ciudadanía en la cultura del autocuidado para que no consuman alimentos en cualquier lugar, siempre tomen en cuenta que sean lugares limpios para que eviten riesgos. También mencionó, que las acciones contra el dengue, chikungunya y zika son permanentes y que ha habido muy buena respuesta por parte de la población, se ha hecho la eliminación masiva de criaderos, se refuerza la campaña “lava, tapa, voltea y elimina” cualquier recipiente que pueda acumular agua y con ello evitar riesgos.