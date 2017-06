Revelan que Gobierno de JMCL cuenta con equipo de espionaje El ex gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández, también adquirió un equipo sofisticado de alta tecnología para la intervención telefónica La actual administración estatal que encabeza el doctor Juan Manuel Carreras López, adquirió un equipo para intervenir llamadas telefónicas y aunque tiene como fin llevar a cabo investigaciones de hechos delictivos, puede ser usado para espiar tanto a periodistas como a políticos de la entidad denunció lo anterior el diputado Héctor Mendizábal Pérez. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios SEÑALA EL DIPUTADO QUE, aunque el equipo es para la investigación de delitos, puede ser usado para otros fines Recordó que el ex gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández, también adquirió un equipo sofisticado de alta tecnología para la intervención telefónica principalmente, y “lo que sabemos es que esos equipos no se localizaban”. Lo anterior sale a relucir ya que el pasado lunes, un periódico internacional acusó que el Gobierno Federal, había espiado a algunos activistas sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y quienes están en contra de la corrupción. Mendizábal Pérez dijo tener conocimiento que Carreras López adquirió un nuevo equipo de la misma tecnología y al respecto expresó que “cuando se utilizan con una orden judicial para esclarecer algún crimen o para poder encarcelar delincuentes, tiene mucha utilidad”. Sin embargo dijo que el riesgo radica en que “es mucha la tentación para utilizarse para otros fines políticos y eso sin duda no es propio de un régimen democrático, atenta contra las libertades básicas y me parece muy delicado, es un tema no solo de orden nacional sino internacional” alertó. Expresó que el Legislativo Local, trabaja en la elaboración de una Ley General de Protección a Periodistas y a personas en defensa de derechos humanos pero están a la espera que el Congreso de la Unión elabore la propia bajo la cual, tomarán de referencia para armonizarla en el estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Dicen no a la reelección de diputados y alcaldes Acusan de Anomalías a PGJE Y se llevaron el circo legislativo a otro lado Habitantes de El Jabalí ya presentan problemas de salud por contaminación Ejidatarios de Chalchitepetl y Chimalado se amparan contra construcción de gaseoducto