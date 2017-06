Dicen no a la reelección de diputados y alcaldes

Ramón Hernández Antonio maestro jubilado de aquel municipio, refirió que tal parece que los diputados de San Luis Potosí no conocen la historia ya que modificaron el marco legal para permitir la reelección cuando hay temas de mucho mayor interés en la entidad. “Nosotros estamos repudiando las actitudes que ellos han incurrido a través de la Auditoría Superior del Estado, los negocios oscuros que están haciendo con los presidentes municipales a través de la corrupción” agregó. Lamentó que en el video escándalo revelado hace una semana, se haya involucrado el nombre del alcalde de Tamazunchale Baldemar Orta López pero señaló que todos los presidentes municipales “han rateado al pueblo y por eso está cansado, reprobamos ese tipo de acciones porque las comunidades indígenas están en completo atraso porque no hemos tenido autoridades eficientes, responsables, honestos” añadió. Hernández Antonio expresó los diputados no cumplen su función de representar al pueblo ante el Congreso del Estado “son representantes de delincuentes porque se prestan a la corrupción que cometen los presidentes municipales, ellos convalidan y al mismo tiempo aceptan el dinero que les ofrecen para que las cuentas públicas pasen como sanas” finalizó.