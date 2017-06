Espacio urbano del Municipio no es apto para discapacitados

“Rampas insuficientes o mal hechas, infraestructura especial en el olvido y la falta de continuidad, impide a quienes tienen una limitación física asistir a la escuela, a sus empleos o simplemente salir de casa como cualquier otra persona”, indicó De Gante. La representante de la asociación, explicó que para poder desarrollarse en un ambiente de igualdad, se debe garantizar el acceso a tres rubros, que es el entorno urbano, transporte y el espacio arquitectónico, sin alguna de ellas, dijo, no se puede hablar realmente de un municipio accesible. “El principal problema es la falta de continuidad, debe haber un programa para que todas las banquetas tengan rampas, lo importante es esa coherencia, para que las personas con discapacidad sepan que pueden moverse y no circular, incluso, por el arroyo vehicular”, manifestó también. Asimismo destacó que al mejorar las condiciones para las personas con discapacidad, se mejora automáticamente las condiciones para adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, añadiendo, que actualmente, los edificios públicos conllevan ciertas disposiciones, por lo que es reglamentario ciertos aspectos como lo son rampas de acceso: “Ya no puedes construir sin accesibilidad, pero el problema es todo lo viejo”, comentó.