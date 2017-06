Sin pasaje se reportan rutas de transportistas

Y es que debido a que algunas personas ya han salido de vacaciones no usan el transporte, y debido al alza de gasolina no llegan visitantes, y ha bajado el interés de las personas por salir. Juan Carlos San Román dirigente del transporte Tamazunchale – Tampacán menciono “fuerte situación vivimos los transportistas al tener varias veces días sin pasaje, llegando a las cabeceras con una sola persona”. El transportista señaló que conforme pasan los años y sube el precio de la gasolina es menos la respuesta de la gente “ya no sale a ningún lado por los precios que se tienen, nosotros elevamos el pasaje, ya que no nos quedan gananciosa y es poca la gente que transita por los lugares, muy apenas sale para arreglar las unidades”. Señaló “con los días de graduaciones se tendrá un poco más de movimiento en nuestras unidades y en la temporada de vacaciones de verano es cuando recuperamos un poco pero mientras los días están calmados”.