Importante detectar a tiempo casos de cáncer cervicouterino, de mama y VPH Xilitla, S.L.P.- Como en todos los Municipios, en Xilitla, sí se tienen detectados casos de cáncer cervicouterino y de mama, informó el doctor Óscar Jiménez Villalobos, Jefe de la Jurisdicción VI de Tamazunchale. El doctor Óscar Jiménez Villalobos consideró importante la visita al médico de mujeres con vida sexual activa para evitar casos de cáncer, VPH o ETS. Mencionó que también hay casos del virus del papiloma humano, por lo que se considera de suma importancia acudir al médico. Aunque no dio cifras mencionó que los casos han sido detectados en mujeres que llevan una vida sexual activa y en lo que corresponde a la Secretaría de Salud se les realiza su detección mamaria física y que a quienes tienen más de 40 años es canalizada para que se le realice su mastografía, a fin de ser detectado a tiempo y evitar peores complicaciones. Es la forma, dijo en la que se ha estado trabajando y oportunamente, se pueden detectar los casos que pudieran en algún futuro poder ser malignos. Aunque en el país, las cifras sí son muy elevadas, en el caso de Xilitla, consideró no se está por debajo de la media nacional, sin embargo se exhorta a las mujeres con una vida sexual activa a que acudan a las clínicas de salud que les corresponden y se atiendan a tiempo para evitar situaciones que tuvieran que lamentarse. Jiménez Villalobos, no desestimó otro tipo de patologías que han sido detectadas en el municipio de Xilitla, como es la tuberculosis, casos de trasmisión sexual como el virus del papiloma humano. Consideró que todas las personas que viven sexualmente activas están expuestas a contraer este tipo de enfermedades de tipo infeccioso y que son trasmitidas tanto por el hombre como la mujer "aunque uno cuida sus conductas, sin embargo desconocen la realidad de las otras personas y llega a ser una cadenita que puede convertirse en un problema de salud pública importante", señaló. Consideró muy importante acudir periódicamente al médico a fin de vigilar su salud y evitar complicaciones.