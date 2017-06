Apreciaciones Las secuelas del video escándalo sobre la presunta corrupción hacia el interior del Congreso del Estado sigue generando reacciones y acciones, pues mientras la diputada Rebeca Terán ayer en su visita a Tamazunchale, se deslindó de responsabilidades atribuyendo a que quien las tenga, pague las consecuencias, dejó entrever de igual forma que todo esto se deriva de diferencias internas del Comité Estatal del PAN y sus diputados, lo que los ha llevado a estos escándalos que no solo impactaron al PAN sino a todo el Congreso. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que en el recuento de los daños, el Comité Estatal del PAN en todo caso es quien se ha tratado de fortalecer de esta situación, al ser el más enfático en reclamar que se castiguen los hechos de corrupción. En tanto que los más afectados son el propio órgano legislativo y la Auditoria Superior del Estado, de donde ahí si ya retiraron a varios “recomendados”. La historia del video escándalo según las versiones de propios diputados, surge por interés del Comité Estatal del PAN para meter en orden a cuatro diputados que traían su propia dinámica sin atender las recomendaciones partidistas, de ahí que se utilizó a un alcalde panista para exhibirlos, solo que no midieron el alcance del daño y se sacudió todo el poder legislativo, la ASE y el resto de los partidos. Y hablando del PAN, a nivel local el ex candidato a diputado local, Javier Antonio Castillo, asegura que si no se consigue trabajar en unidad y no se generan condiciones de transparencia interna no se podrá trascender en el 2018. Consideró que a pesar de los señalamientos que se han generado en los últimos días, no se puede juzgar al PAN como un partido corrupto, ya que asegura también existen buenos hombres y mujeres que trabajan de manera honesta. En cuanto al trabajo de la dirigencia estatal consideró que tienen que cumplir con un papel igualdad, o de lo contrario correrán una vez más de recibir votos de castigo. Finalmente en cuanto al temas de las alianzan entre el PAN y PRD, según la perspectiva del también ex alcalde panista, deberán analizarse pues consideran que en algunos municipios como San Martín y la propia capital dificilmente podrán coincidir en tanto otros como Tamazunchale o Ciudad Valles si aprecian condiciones, aunque en estos casos habría que observar que el PAN no puede pedir alianzas solo donde ellos llevan la ventaja o ambos partidos no son competitivos contra el PRI. De darse una alianza PAN, PRD, seguranmente la afectación sería que por ser municipios gobernador por la izquierda llevarían ventaja en la propuesta municipal lo que dejaría sin posibilidades a los grupos locales de buscar una participación propia, pero en ambos casos darian una mayor certeza de triunfo para las dos fuerzas políticas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones