Desaparecen 5 MDP en la ASE acusa Delia Guerrero Desde la anterior legislatura local ya se habían detectado irregularidades en la ASE La expresidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado en la Legislatura 2012-2015 Delia Guerrero Coronado, denunció que desaparecieron en la Auditoría Superior del Estado (ASE) 5 millones de pesos que habían sido autorizados para la construcción de un laboratorio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DESDE HACE MÁS DE una semana, la ASE de SLP ha sido tema recurrente de corrupción La ahora legisladora federal reveló lo anterior al pedírsele su opinión luego que los diputados fueran corridos de la ciudad este jueves por personajes de Valles y la huasteca en repudio por los presuntos actos de corrupción en los que se han visto envueltos junto con personal de la ASE. Guerrero Coronado expresó que desde la anterior legislatura local ya se habían detectado irregularidades en la ASE "desafortunadamente tardaron tres años para darse cuenta". Explicó que cuando fue presidenta de dicha comisión, impulsó una modificación a la Ley de Auditoría para que fuera creado un laboratorio que analizara el precio unitario de cada uno de los materiales de las obras que los alcaldes realizaban en sus municipios para detectar si estos inflaban los costos, la cual fue avalada y se destinaron 5 MDP. "Se presentó la iniciativa para tener un laboratorio en la ASE en donde se registraran los precios unitarios del material que se ocupaba en las construcciones, se destinaron 5 MDP y tengo entendido que en la actualidad no existe ese departamento" expresó. Dijo que le han informado que en la ASE, no existe dicho laboratorio por tal motivo se desconoce que se hizo con el recurso "no sabría decir si se aplicó o no". Cuestionada sobre la supuesta red de corrupción que se tejió entre los actuales diputados ahora ex integrantes de la Comisión de Vigilancia y la ASE para el blanqueo de cuentas de los municipios respondió que "en mi Legislatura no, jamás se vio algo así, es más no dábamos margen para que los alcaldes nos buscaran para ese fin".