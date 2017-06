500 jornaleros huastecos irán a trabajar a Texas Prácticamente en la recta final del proceso de contratación se encuentran 500 jornaleros huastecos quienes se tiene contemplado que en el mes de Septiembre sean enviados con una visa de trabajo a Estados Unidos, gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ciudad Valles y la Cámara de Comercio de Dallas, Texas. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Beatriz Ponce Alonso, ex responsable de la oficina de enlace de la SRE. Beatriz Ponce Alonso, ex titular de la oficina de enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, señaló que el proceso de contratación está prácticamente en la recta final, incluso ya se tienen programada una nueva visita de las personas encargadas de la contratación, previo al mes de Septiembre, que es cuando se enviarán a los primeros 500 jornaleros que se apegaron a este programa. Explicó que si bien para algunas personas este proceso se les ha hecho un poco largo, éste debió de pasar por diferentes etapas ya que no es un simple contrato de trabajo cualquiera, es un programa laboral que involucra dos países y se deben de cubrir los requisitos legales de ambas naciones, además de que durante estos meses también se buscó que las empresas a contratar brindaran las mejores condiciones de trabajo y económicas a las beneficiarios. En el tema del pago que recibirán estos trabajadores, dijo se fijó un pago de 10 dólares con 70 centavos la hora; siendo Ciudad Valles el municipio que más personas inscribió en el programa, seguido de Ebano, Tamuin y Aquismon, siendo un poco más de mil los inscritos pero solo 500 los seleccionados en el primer envió. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a niños y jóvenes a integrarse a Orquesta Sinfónica En julio pagarán becas de Estímulos a la Educación Desaparecen 5 MDP en la ASE acusa Delia Guerrero Retiran espectaculares viejos por temporada de huracanes Realizan feria del Seguro Popular