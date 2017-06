Edil local no quiere validar lo que firmaron ante Notario Representantes de la Unión de Comerciantes Tianguistas y Ambulantes. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Los mercaderes de la UCTAHH entregaron a Zunoticia copias del acuerdo que firmaron ante el Notario Público y los recibos que avalan que no estaban gratuitamente en dicho espacio. Huejutla, Hgo.- Preocupados por esa “cerrazón” que dicen a mostrada el Edil Raúl Badillo Ramírez para tratar el asunto que relaciona a los ambulantes que fueron retirado del Centro Histórico este miércoles pasado y la desinformación vertida a las redes sociales por quienes llaman como incondicionales del gobierno en turno, los mercaderes entregaron a Zunoticia copias del acuerdo que firmaron ante el Notario Público y los recibos que avalan que no estaban gratuitamente en dicho espacio. En el primero de los documentos con fecha de 10 de marzo del 2017 puede leerse el nombre de las personas que participaron activamente en la reunión que se llevó a cabo en la sala de juntas del ayuntamiento encabezados por el Edil Raúl Badillo Ramírez y Martín Nava Avilés, representante de la Unión de Comerciantes Ambulantes y Tianguistas de la Huasteca hidalguense. También se da a conocer en el primero de los acuerdos que el ayuntamiento local de Huejutla se compromete arrendar un bien inmueble ubicado en la colonia Juárez de esta ciudad y pagar la renta del mismo para ser utilizado por los ambulantes del Centro Histórico de esta ciudad, del cual se dijo sería acondicionado adecuadamente como centro de venta provisional para este tipo de comercio. Se da a conocer que los ambulantes podrán trabajar sábado y domingo en el Centro Histórico por un lapso no mayor a dos meses a partir de su reubicación en la colonia Juárez, además de señalar específicamente los días festivos que podrán hacer uso de dicho espacio público. En el cuarto punto se da a conocer que una ver remodelado el Centro Histórico de Huejutla no se podrá instalar ningún comerciante en días de temporada o festivos, destacando en el quinto punto que de no cumplirse los acuerdos mencionados, entonces los mercaderes ambulantes regresarían a los espacios que ocupaban antes de signar el documento que presenta las firmas de quienes en su momento participaron en esta mesa de dialogo. Nava Avilés deja ver que su protesta ha sido tranquila y señaló a algunos funcionarios que con sus actitudes han violentado el ambiente, tal es el caso del Oficial Mayor Edgar Vargas Castelán, del que asegura que con lujo de violencia retiró varias cartulinas, argumentando que el reglamento del Centro Histórico impide estas acciones, “este señor dice que está prohibida toda acción que altere la vista del centro Histórico, cuando ellos deliberadamente pintaron de morado la fachada de los poderes municipales, son incongruentes en lo que dicen y hacen”, reprochó. Por otro lado el representante de la UCTAHH pide a quienes llama como incondicionales del Edil local de Huejutla, investigar a fondo la situación de los mercaderes ambulantes, pues asegura que integrantes de la delegación municipal representados por Guadalupe Elizondo dicen que no nos cuesta nada estar sobre el Centro Histórico, “es una mentira más porque aquí tengo los recibos expedidos por la Tesorera local del pago que hacemos cada uno de nosotros y documentos del pago de energía eléctrica que hacemos a la Comisión Federal de Electricidad que van de 15 mil y hasta más de 20 mil pesos”, destacó. El dirigente asegura que van a continuar con sus acciones de protesta hasta las últimas consecuencias, pues asegura que para sus agremiados la actividad de ambulantes que llevan a cabo es la única fuente de ingresos que tienen para llevar el pan de cada día a sus hogares, “no entendemos la actitud de cerrazón del alcalde Raúl Badillo Ramírez, nosotros solo queremos trabajar y no somos delincuentes para que nos persiga de esta manera”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Operadores solicitan reparación de rejilla en avenida Las Flores Habitantes de colonias se unirán para colocar topes en bulevar Bicentenario Proyecto de germinado y primeros brotes de girasol Realizará RAN y PA 150 Testamentos en la Huasteca Locatarios del Mercado esperan dialogar con Edil sobre tema de los Títulos: Regidor