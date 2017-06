Proyecto de germinado y primeros brotes de girasol

Huejutla, Hgo.- El ingeniero Agrónomo Marco Antonio Hernández Paniagua habla acerca del proyecto de germinado y brotes de varios vegetales que iniciaron ayer en esta ciudad; “somos tres personas las que estamos involucradas en esta actividad productiva y estamos buscando un lugar en el mercado local”, agregó. Entrevistado en la calle Allende de esta ciudad, lugar donde se ubica este centro de cultivo de germinado de frijol de soya y brotes de girasol dijo que pueden consumirse en fresco, ensaladas y en cocción, “aunque estamos iniciando con estas dos variedades, no descartamos la posibilidad de ir plantando otros vegetales”, explicó. Hernández Paniagua dijo ser representante del grupo denominado “De Mi Siembra”, integrado por dos mujeres más que llevan a cabo desde la siembra y hasta cultivo de este tipo de vegetales, “nacemos para tratar de hacer conciencia en la población en general y aprenda lo que come, el germinado y los primeros brotes contienen muchos nutrientes y otros que seguramente serán de mucho beneficio para aquellos que los consuman frecuentemente”, detalló. El trabajo que realizamos con este tipo de vegetales es con técnicas ecológicas que no atentan contra el medio ambiente, refiere nuestro entrevistado, además de señalar que es un alimento muy completo que deben consumir frecuentemente desde el más pequeño de la familia y hasta los adultos Mayores. Señaló que la población en general no debe comer sólo para llenarse, si no para cumplir las necesidades básicas de una alimentación sana y nutritiva, asimismo refiere que el precio de sus germinados y primeros brotes es muy accesible por lo que dijo no hay ningún pretexto para no consumirlos en una variedad de platillos o simplemente como una ensalada para acompañar cualquier corte o pescado.