Habitantes de colonias se unirán para colocar topes en bulevar Bicentenario

Huejutla, Hgo.- Habitantes de colonias aledañas al Boulevard Adolfo López Mateos, ubicadas en el tramo del CBTa No. 5 y el Cuartel del 84 Batallón de Infantería, coincidieron al manifestar que exhortarán a los delegados para que convoquen a una reunión tendiente a tratar el tema de colocación de topes en tramo de la referida carretera estatal. Subrayaron que la finalidad de colocar escollos en la peligrosa vía, es para que los conductores moderen la velocidad y no siga habiendo continuos accidentes con resultados de personas gravemente lesionadas y algunas fallecidas. Refirieron que a través de sus respectivos representantes han presentado a las autoridades del municipio la solicitud para que se les autorice que en cada retorno de acceso a las colonias, en donde suceden los percances, se coloquen topes, lo cual ha sido denegado argumentando que es tramo del estado. Agregaron que simultáneo a ello, les han informado que el bulevar también denominado Bicentenario, le será entregado al municipio y entonces tal vez se tome en cuenta la petición, pero mientras tanto –dijeron-, siguen habiendo accidentes por lo que lo llaman el “bulevar de la muerte”. Para finalizar, refirieron que en el marco de la reunión se convocará a las autoridades del municipio, en especial al director de tránsito Municipal, José Luis Andrade Martínez, y si no hay acuerdos –advirtieron-, harán valer los usos y costumbres.