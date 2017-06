La Narciso Mendoza peleará final con la Ángeles Montaño San Felipe Orizatlán, Hgo.- Interesantes encuentros se llevaron a cabo este sábado dentro de la Liga Infantil de Fútbol 7, en donde los equipos de las primarias “Narciso Mendoza” de Huitzitzilingo y la “Ángeles Montaño” lucharon con todo para pasar a la final. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Este sábado, a partir de las 08:00 de la mañana se llevaron a cabo emocionantes encuentros en la canchita de fútbol rápido, en donde los semifinalistas de la Liga Infantil se dieron con todo para tratar de llegar a la final, sin embargo el resultado esta vez favoreció a los representativos de la primaria de Huitzitzilingo y de la “Ángeles Montaño”, ubicada en la cabecera municipal. El primer encuentro fue entre la escuela “Nicolás Bravo” de Ahuatitla vs. La “Ángeles Montaño” en la categoría de 3º y 4º grados, con resultado de 4-3, imponiéndose la segunda con un global de 7-6 anotaciones, lo cual le dio el pase automático a la final. Posteriormente dentro de la misma categoría, se enfrentó el representativo de la “Justo Sierra” vs. La “Narciso Mendoza” de Huitzitzilingo, en donde el resultado fue de 7-5 goles, con un global de 10-8 a favor de ésta última. En la categoría de 5º y 6º grado, la primaria “Nicolás Bravo” de Ahuatitla jugó contra la “Narciso Mendoza” en donde el resultado fue de 5-2 anotaciones, con un global de 11-5 a favor de la segunda. También por parte de los alumnos de 5º y 6º grado, se debatieron por el pase a la final las primarias “Justo Sierra” contra la “Ángeles Montaño”, en donde el resultado final fue de 3-2, con un global de 8-4 a favor de la Ángeles. Con ello cada uno de los ganadores de las categorías pasará a la final, en donde en ambas se debatirá la “Ángeles Montaño” vs. La “Narciso Mendoza”, mientras que los demás equipos pelearán por el tercer lugar. Sumario: Emocionantes encuentros protagonizaron alumnos de primarias. FOTO: Durante la semifinal de la Liga Infantil de futbol 7 los jugadores se dieron con todo para tratar de lograr su pase a la final ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Enormes filas para actualizar Seguro Mujeres golpeadas se niegan a proceder contra sus maridos Entregan certificados para la ampliación de vivienda Segunda sesión del Consejo de Desarrollo Sustentable CDI aprueba proyecto cultural para Orizatlán