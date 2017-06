Aumenta abandono de mascotas: Ecohuella Es alarmante porque insistimos en que si no tienen las condiciones necesarias, ni el espacio ni tiempo, pues mejor no tener mascotas”. “Esta semana estuvimos también viendo la gran incidencia de mascotas abandonadas por sus dueños, la principal causa es sólo que por diferentes causas ya no los quieren, lamentablemente esta práctica va en aumento, y es alarmante porque insistimos en que si no tienen las condiciones necesarias, ni el espacio ni tiempo, pues mejor no tener mascotas”. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Mascotas han sido abandonas por sus propios dueños, los dejan en parques, amarrados a postes o árboles. Así lo dio a conocer Nara Gonzales, de la fundación “Eco Huellas”, quien señaló que en las últimas semanas, se han percatado que han sido abandonadas mascotas por sus propios dueños, lo cual es un llamado de alerta, pues esto podría generar que el número de perros abandonados aumente en gran medida, incluso son perros de raza que los dejan en la calle, amarrados en un poste o un árbol, y son perros ya de un año o más”. Mencionó que ante tal situación, se realizará una campaña de esterilización en el fraccionamiento Buenos Aires, este próximo 1 de julio a partir de las nueve de la mañana, están invitadas las colonias aledañas como son Loma Linda, Loma Bonita y el Piñal, -“Recientemente se sostuvo una reunión con la autoridad y comités de esas colonias, donde se les concientizó acerca de los beneficios que conlleva la esterilización desde la salud de la mascotita, hasta la salud pública que genera la sobrepoblación canina en sus barrios”. La protectora de animales, exhortó a los que cuentan con una mascota, o pretenden adquirir alguna como perro o gato, deben considerar si cuentan con el tiempo, el espacio, y las condiciones necesarias, ya que esto es una gran responsabilidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La gente está dejando de ser feliz por conseguir lo material Ofrece PRI cursos de autoempleo PAN da a conocer su calendario electoral Al pendiente de alguna situación de emergencia: PC SNE solicita la confianza de la gente para registrarse