Ofrece PRI cursos de autoempleo No nada más es llevarse las cosas, como estaban acostumbrados, que todo lo que llegaba al PRI era para las familias y para unos cuantos, hoy estamos viendo que realmente las cosas que lleguen sean para las personas que lo necesitan". "Han sido de mucho apoyo para la gente que realmente necesita, tal vez realizamos estas campañas y les parece tan trillado, pero a la ciudadanía les ha resultado de mucha ayuda, porque son cursos, son aparatos o material, que consiguen a bajo precio y seguimos trabajando en recuperar la confianza de nuestros simpatizantes". Con el fin de apoyar a las personas que no cuentan con un trabajo estable, se estarán ofreciendo de manera gratuita cursos de autoempleo. Señaló lo anterior la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Zavala -"Nosotros estamos trabajando, a veces sola y otras con apoyo del comité, pero mi respaldo profundo está en la gente nueva que acaba de ingresar y que tiene muchas ganas de poder participar, yo creo que tiene que ver que no nada más es llevarse las cosas, como estaban acostumbrados, que todo lo que llegaba al PRI era para las familias y para unos cuantos, hoy estamos viendo que realmente las cosas que lleguen sean para las personas que lo necesitan". En este sentido, añadió que como parte de apoyo para la ciudadanía, y ante la crisis de desempleo que se vive, se están ofertando cursos gratuitos para que se puedan auto emplear, -"Tendremos a partir del 10 de julio, cursos de aplicación de uñas, de maquillaje, corte de pelo, planchado y depilado de ceja, cursos totalmente gratuitos , todo es para beneficio de la ciudadanía, al contrario tenemos que desembolsar para pagar fletes, a mí me da gusto apoyar a la gente porque tenemos otras actividades, como servicios médicos". Finalmente, agregó, -"Todo aquel que quiera participar, puede acudir a nuestras oficinas ubicadas en la zona centro, para que se les dé más información, y bueno seguiremos trabajando para el bien de la ciudadanía".