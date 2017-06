La gente está dejando de ser feliz por conseguir lo material

Fueron las palabras de este joven que se identifica como “Viajero” quien a sus 23 años, ha recorrido la mitad del territorio mexicano de “mochilazo” y viviendo de una manera tan liviana y aprendiendo a ser feliz con lo que hace y con lo que tiene, dejando atrás lo material, por lo que la mayoría de a gente trabaja.

En entrevista con este medio, señaló, “llevo tres años, y si me dedico a eso nadamas, por un tiempo trabaje en la música, produciendo con un amigo pero no era nada serio, solo por hacer algo, y si me he dedicado a viajar, he estado en varios estados de la república en el poco tiempo que llevo, y conocido muchos pueblos y municipios de esos estados”.

Cuando se le preguntó si estudió, respondió, “si estudié, termine la preparatoria y empecé a estudiar sobre la música, pero algo me decía que no era lo que debería estar haciendo, para mi esto es la vida, me gusta, me encanta, sobre todo ahorita que empecé el espectáculo de fuego, yo quisiera seguir haciendo esto para el resto de mi vida, me gusta la libertad, y poder hacer lo que yo quiero, no tener una rutina laboral, mi filosofía de vida es la felicidad, buscar tu propia felicidad y de ahí hacer tu vida, lo que te cause a ti eso te genera esa buena vibra serás feliz, con buena energía y lo que sea que hagas, teniendo esa energía vendrán cosas buenas, si de verdad te hace feliz no importa lo que hagas”.

A pregunta expresa, sobre qué le diría aquellos que les es más importante lo material, dijo, “lo material no importa, es necesario sin duda, pero no debemos aferrarnos a eso, desaprovechar la vida por algo que se acaba, cuando puedes vivir alegre y feliz con lo poco o mucho que tengas, siendo feliz, eso es lo principal, ser feliz, mi idea es seguirle hasta que me canse, tal vez un día me encuentre a una chica y quiera hacer mi vida con ella, quien sabe, por el momento vivo la vida, no se tiene uno aferrar a lo material, dejando de ser feliz, eso es lo que veo en la gente, estresados, cansados, y no están viviendo”.