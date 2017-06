DAPA se niega pagar laudo al Sindicato 123

Anastasio Castro, Secretario General del Sindicato Articulo 123, señaló que continúan las actitudes en contra de su sindicato por parte del área patronal, en este caso la DAPA, dado que a pesar de las manifestaciones y las demandas ganadas, así como la firma de minutas, nada se les ha cumplido. Señaló como muestra que la junta de conciliación y arbitraje ya les obsequió un laudo a su favor, una vez que demandaron el pago del concepto de “insalubres” para 19 trabajadores de su sindicato a quienes les adeudan el pago de los años 2015 y 2016, aunque el laudo emitido sólo obliga a la empresa a que cubra un año de esta prestación que no se les otorgó. Mencionó que a pesar de que existe la orden, la DAPA se niega a cubrir la prestación y como lo ha hecho en otros casos, recurre al amparo para no pagar, situación que solo alarga la decisión que ya tomó la junta, pues tienen confianza de que una vez resuelto el juicio de amparo también les resulte favorable. Explicó que situación similar enfrenta con otro caso, donde ya se le dijo a la DAPA que tiene que pagar las cuotas de cinco trabajadores que dejaron el sindicato de Ballesteros para sumarse al 123, pero a la fecha no han cubierto esta prestación que es el 2 por ciento del salario del estos trabajadores.