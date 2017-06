Anuncia Tekmol que escribirá libro de vivencias del Congreso En el cual hablará de todo lo que se vive en el Congreso del Estado al que titulará “La basura en San Luis Potosí se mezcla con basura”. El diputado José Luis Romero Calzada conocido como “El Tekmol” anunció que escribirá un libro una vez que acabe su periodo esa legislatura, en el cual hablará de todo lo que se vive en el Congreso del Estado al que titulará “La basura en San Luis Potosí se mezcla con basura”. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JOSÉ LUIS ROMERO Calzada diputado del PRI en el estado Expresó lo anterior este jueves por la mañana en un restaurante donde desayunaba, momentos antes que iniciara la sesión que iba a realizarse en el Campus Valles de la UASLP. Respecto al escándalo en el que ven envueltos los integrantes del Congreso del Estado expresó que a él lo pueden tachar de loco, diferente, “sin embargo soy un ciudadano político no un político ciudadano, a mí me pueden tildar de todo menos de corrupto y rata y hasta hoy lo he demostrado” dijo. Sin embargo, cuestionado de las protestas de la ciudadanía contra el desempeño de los legisladores manifestó que es triste llegar a ese punto “qué bueno que se manifiestan, eso quiere decir que ya están cansados de los políticos”. Adelantó entre risas que “un día voy a escribir un libro, acabando esta historia para que sepan la basura y la mugre en la que uno está inmerso todos los días en todos los sentidos, -y se llamará- “La basura en San Luis Potosí se mezcla con basura” del cual aseguró, ya comenzó a hacer algunas anotaciones. Romero Calzada agregó que “no tienen ni idea de lo que sucede todos los días dentro del gobierno, al día de hoy no me quedan ganas de volver a participar- en las elecciones-, no es lo que todos los ciudadanos esperan y uno no tiene voz ni voto, uno simplemente debe de navegar bajo la corriente si no, resulta ser un apestado” finalizó. Cabe destacar que El Tekmol, ha sido uno de los diputados más polémicos en esta legislatura, se tomó fotografías semidesnudo simulando ser simio, propuso descuentos a automovilistas que porten calcomanías con mensajes positivos entre otros desfiguros más. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Municipio comenzó con labores de limpia del río Colegio de enfermería de SLP entregó certificaciones Charlas en cuidado al ambiente emprenden entre los jóvenes DAPA se niega pagar laudo al Sindicato 123 Reconoce CONAGUA que IAP no cuenta con planta de tratadora