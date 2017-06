Charlas en cuidado al ambiente emprenden entre los jóvenes Con la intención de abonar al contrarrestar el cambio climático que se ha visto más notorio en este 2017, la asociación civil de Químicos en Movimiento emprende en instituciones del nivel medio superior y superior charlas entre los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente para que estos desde esa edad se concienticen. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios URGE LA QFB FABIOLA García cambiar los hábitos entre la población y revertir el daño al ambiente La presidenta de dicha asociación la QFB Fabiola García Álvarez expresó que desgraciadamente, ya estamos viviendo los estragos causados por el cambio climático. “Anteriormente se hablaba sobre los efectos que iban a tornarse en la naturaleza que sería en años próximos y en la actualidad ya estamos con los efectos del calentamiento global que es a consecuencia de que no cuidamos nuestro entorno, no tenemos la conciencia de cuidar el agua, de sembrar un árbol y la importancia que éste tiene hacia la naturaleza, el manejo de la basura orgánica e inorgánica” expresó. García Álvarez explicó que la razón de acudir a concientizar a los jóvenes sobre esos temas es porque en ellos no existe la cultura de cuidar al medio ambiente con acciones sencillas en el hogar, en el trabajo o escuela. Hasta el momento dijo, se han visitado a seis escuelas de esos niveles entre particulares y públicas en donde se les han invitado y pretende visitar varias más en próximos días. Actualmente dijo, producto del cambio climático y el calentamiento global, se registran sequías extensas, fenómenos como tornados en zonas donde no se tenía registro, lluvias intensas que causan inundaciones todo ello producto del daño que el hombre le está causando a la naturaleza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Municipio comenzó con labores de limpia del río Colegio de enfermería de SLP entregó certificaciones Anuncia Tekmol que escribirá libro de vivencias del Congreso DAPA se niega pagar laudo al Sindicato 123 Reconoce CONAGUA que IAP no cuenta con planta de tratadora