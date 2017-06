Reconoce CONAGUA que IAP no cuenta con planta de tratadora Por tal motivo está obligada a habilitar una o de lo contrario no podrá iniciar la siguiente zafra. A pesar de la evidente contaminación al río Gallinas que provocó mortandad de peces, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no culpó de ello al Ingenio Alianza Popular sino a otros factores sin embargo reconoció que dicha factoría no cuenta con una planta tratadora de aguas residuales por tal motivo está obligada a habilitar una o de lo contrario no podrá iniciar la siguiente zafra. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA CONAGUA NO atribuyó la culpa de la mortandad de peces al Ingenio Alianza Popular sino a otros factores A través de un comunicado emitido la tarde del viernes, la dirección local de la CONAGUA a cargo de Manuel Téllez Bugarín, aseveró que el primer factor que causó la mortandad de peces “fue el bajo nivel del río por la nula presencia de lluvias en la zona desde el pasado 19 de abril, lo que contribuyó a la falta de oxigenación en el agua”. Además “el segundo-factor- se relaciona con las altas concentraciones de coliformes fecales provenientes de descargas residuales de las poblaciones en la ribera del Gallinas. Y el tercero debido a la existencia de componentes de origen químico que modificaron la calidad del agua en el río Tamasopo” refiere la CONAGUA. La dependencia determinó “emplazar las actividades del ingenio aledaño al río para iniciar un plan de remediación que consistirá en la rehabilitación y reconstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Laberinto, propiedad de la empresa”. Para ello, se estimó un monto aproximado de 15 millones de pesos para que el ingenio cumpla con las obras de remediación, por lo que se le solicitó una fianza por este importe para garantizar el cumplimiento de las mismas. Téllez Bugarín dijo que el ingenio no podrá reiniciar actividades en la próxima temporada de zafra hasta que haya cumplido con todos los compromisos. Además, en acuerdo con las autoridades de los comisariados ejidales, se acordó suspender durante una semana el 100 por ciento las extracciones para riego a fin de proteger el gasto ecológico del río y evitar daños a la flora y fauna de la región. Con lo cual se contribuirá en la recuperación de la cascada de Tamul, un atractivo turístico reconocido a nivel internacional. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA DAPA se niega pagar laudo al Sindicato 123 Temas de la sesión de valles se tratarán en la capital: Mendizábal Ya no hay temporada baja en los hoteles de la ciudad Invitan a niños y jóvenes a integrarse a Orquesta Sinfónica En julio pagarán becas de Estímulos a la Educación