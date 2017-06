Ya no hay temporada baja en los hoteles de la ciudad Debido al crecimiento turístico que ha tenido la huasteca en los últimos años, la temporada baja que se tenía en la renta de habitaciones en los hoteles de la ciudad ha desaparecido y más bien persisten ahora temporadas intermedias y altas. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ANDRÉS MARTÍNEZ gerente de un hotel en la localidad aseveró que los años venideros serán mejores para el turismo Lo anterior expresó Andrés Martínez Castillo gerente general del Hotel Misión ubicado en ciudad Valles, en el marco de la celebración de los 40 años de la existencia de esa cadena a nivel nacional y 22 años de operaciones en el municipio. Según las estadísticas refirió que el hotel en la ciudad mantuvo un crecimiento constante hasta antes del 2008 y a partir de ahí, registró un descenso por la inseguridad que se vivió pero a partir de unos años, el auge turístico comenzó de nuevo. El año pasado expresó, el Hotel registró un crecimiento del 17% en sus finanzas y en lo que va de este 2017 llevan un 7% esperando cerrar con un 10%, cifras que son buenas y las expectativas mucho mejor. Martínez Castillo indicó que anteriormente, los hoteles registraban temporadas bajas en donde baja considerablemente la renta de habitaciones pero ello ya acabó y ahora, tiene temporadas intermedias y altas en ese sentido. La construcción de la Supercarretera que disminuyó los tiempos de recorrido entre Valles y San Luis Potosí dijo, fue un factor positivo para este crecimiento aunado a la difusión que se ha dado tanto por el gobierno como por particulares y a ello se suma que el Estado anunció la modernización de la vía a Tamazunchale que también beneficiará porque acercará a la huasteca potosina con la Ciudad de México. “Vienen años muy buenos para lo que es el turismo en la huasteca, vemos en la huasteca autobuses, no se diga particulares, esto ya se hizo un boom, el producto ‘huasteca potosina’ creo yo ya está muy solidificado” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA DAPA se niega pagar laudo al Sindicato 123 Reconoce CONAGUA que IAP no cuenta con planta de tratadora Temas de la sesión de valles se tratarán en la capital: Mendizábal Invitan a niños y jóvenes a integrarse a Orquesta Sinfónica En julio pagarán becas de Estímulos a la Educación