Apreciaciones Todo indica que será a partir de esta semana cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado, llame a declarar a los involucrados en el video escándalo protagonizado tanto por el legislador ahora independiente Enrique Flores y el presidente municipal de Ébano Crispín Ordaz Trujillo. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Aunque aún se desconoce en qué orden serán citados, si llama la atención que se busca sentar precedente por parte de la Procuraduría encabezada por Federico Herrera, dado que quienes serán citados a comparecer se trata de diputados que gozan de un fuero, que por llamarse usos y costumbres se ha vuelto un sinónimo de impunidad. Si bien es cierto la ley es muy clara en señalar los alcance de dicho fuero, al menos en el estado no se tiene precedente de que una autoridad como el caso de la procuraduría, inicie un procedimiento de este tipo contra un legislador y llame a comparecer a tres más. Ahora bien habría que medir que en esta estrategia que se dice monto el propi PAN para deshacerse de Enrique Flores al que ya consideraban incomodo, no le salgan más caro los daños colaterales y termine hundido y tragado por la ola que el mismo provoco, pues al comparecer todos y cada uno de los señalados en el ya famoso video. Y si de situaciones desafortunadas hablamos, quien trato de calentar más los ánimos tras la fallida sesión del Congreso del Estado en Ciudad Valles, fue el diputado por el Consciencia Popular Oscar Vera Fabregat, quien declaro a los medios de la capital que debería de iniciarse un proceso judicial en contra de los ciudadanos que reventaron la sesión; situación que de inmediato causo respuestas en contra del legislador principalmente de activistas que lo tacharon de represor. Además le recordaron a Vera que si hay un ejemplo desfachatez en el Congreso, es la forma en que él y su hijo se han venido heredando durante años la candidatura plurinominal de su partido; con relación a esto, los Vera han sumado en la huasteca a Lilia Lara Compean, ex regidora panista y ex candidata por el Conciencia a Diputada, misma que desde hace meses trabaja como asesora del legislador y a quien ya le vendieron la idea de que por cuestiones de genero la colocaran en la lista de plurinominales para la siguiente elección. Quien ya está moviendo sus piezas también de cara al 2018, es el presidente municipal Jorge Terán, y muestra de ello es la designación de su ex asesor en la cámara de Diputados Rubén Rubio en la oficina de enlace de Relaciones Exteriores y la colocación de Beatriz Ponce en Turismo, dos áreas donde el alcalde está apostando lucirse, la primera con el histórico envió de 500 jornaleros a Estados Unidos con visa de trabajo, y el segundo con actividades para posicionar la imagen del municipio incluso en el extranjero. Otra más de las piezas es sin duda, que desde hace algunas semanas la representatividad del alcalde en eventos especiales y con la presencia de sectores, se los está dejando a Margarita Almaguer, directora de Comunicación y no a algún regidor o al mismo secretario del ayuntamiento; tal pareciera que el presidente la está fogueando para algo más. Llama la atención que este fin de semana en la capital durante la realización de la Fiesta de los Periodistas, reporteros de algunos medios también hablaron sobre este posicionamiento y vieron con buenos ojos que alguien que por años ha sido parte del gremio, ahora suene. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones