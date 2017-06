tal es el caso de que durante el diálogo con el edil, una habitante de Potshit del municipio de San Antonio, dio a conocer que en su comunidad habían otorgado vivienda y a ella que la tenían en una lista, no le habían hecho la entrega de la obra y aun cuando al ver el error que se había cometido, los manifestantes no podían parar el desacierto frente al edil, quien sin embargo perdió compostura con los manifestantes al señalar de cabrón a quien encabezaba el movimiento que en este caso es el mismo director de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí Sergio Cruz Reyes, quien se quedó callado cuando el munícipe le dijo que todo el interés de manifestarse es personal al no ser apoyado para la universidad, pero además salieron a relucir presuntas anomalías como el que en San Nicolás no fue entregado un proyecto y específicamente fue desviado al ser entregado a otra persona y el hecho de que el líder de Antorcha en el municipio había sido denunciado de invadir una propiedad privada al andar bajo los influjos del alcohol.

En Coxcatlán fuertes comentarios se han dado en contra de las actividades de deporte extremo que se llevaron a cabo el pasado fin de semana en el marco de las fiestas patronales de San Juan Bautista, y es que hasta entonces las lluvias seguían sin presentarse por lo que el arroyo no contaba con agua por lo que la administración envió a hacer una zanja a la cual aplicaron 4 pipas de agua mientras que a pobladores de algunos lugares no les había sido suministrado el vital liquido para las necesidades básicas del hogar. Pero además las críticas van enfocadas respecto al incidente que se registró con el accidente automovilístico de dos menores y esto en el sentido de que hasta después de que se accidentaron los menores se encuentran llevando a cabo los operativos de prevención en los cuales realizan el llamado a los conductores de estas unidades para que porten sus cascos, lo cual además no se había realizado porque el director de la policía municipal Esmeraldo Hernández, se encontraba esperando órdenes del secretario del ayuntamiento Asbell Herverth Sánchez, lo cual ecidencia anomalías para dirigir la corporación por parte del policía, ya que como corporación debería de tomar directamente las decisiones que brinden seguridad a los pobladores.